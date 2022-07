Das sind unsere Korneuburger Tennis-Champions

Werbung

Pünktlich zum Ferienbeginn endeten auch die Tennis-Meisterschaften der Landes- und Kreisligen. Dabei gab es für den Bezirk wieder über ein halbes Dutzend Titel zu bejubeln. Wir stellen Ihnen unsere Champions vor:

SV Leobendorf

Dreimal Herzschlagfinale und insgesamt sechs Meister titel – das ist die imposante Bilanz der Leobendorfer. Die erste Mannschaft empfing in der Kreisliga BB in der letzten Runde Kapellerfeld im direkten Duell um den Titel, wobei Youngster Matthias Grafenauer den Sack am Ende zumachte. Ein ähnliches Drama gab es bei den „Zweiern“ in der Kreisliga B. Beide Teams spielen jetzt nächste Saison in der Kreisliga A um den Landesliga-Aufstieg. Die dritte Mannschaft war in der Kreisliga C allen fünf Partien souverän. Erfolgreichster Spieler in dieser Mannschaft war Matteo Fath: Mit seinen erst zehn (!) Jahren kann er eine 8:0-Bilanz in seiner ersten Saison in der allgemeinen Klasse aufweisen. Ebenfalls meisterlich waren heuer die Jugend Unter-15, die Herren 45+ (die NÖN berichtete) sowie die „Oldies“ +70, welche im Herbst um den Aufstieg in die Landes liga A spielen.

UTC Korneuburg

Die Kreisliga-B-Damen um Mannschaftsführerin Verena Stockinger waren zwar punktegleich mit Laa, schnappten sich aber den Meistertitel.

TV Enzersfeld/Königsbrunn

Viel Grund zum Jubeln gab es für die Enzersfelder: Man feierte heuer sein 30-jähriges Vereinsjubiläum und nahm erstmals mit zwei Mannschaften an der NÖTV-Meisterschaft teil. Mit Erfolg – das Herrenteam gewann alle fünf Begegnungen in der Kreisliga C und sicherte sich den Titel. Das Damenteam wurde bei seiner Premiere Zweiter.

TC Sportunion Bisamberg

Eine tolle Meisterschaft war es für die Damenmannschaft der Bisamberger in der Kreisliga C. Der Meistertitel rückte nach vier Siegen in greifbare Nähe, fixiert wurde er dann mit einem 5:2-Erfolg gegen den ATUS Korneuburg. Die vor vier Jahren gegründete Herren- 45+-Truppe holte heuer zudem erneut Platz eins. Bemerkenswert ist, dass die Gruppe um Mannschaftsführer Ewald Thurner seit der Gründung jedes Jahr den Meistertitel erringen konnte.

Westkap Tennis Kapellerfeld

Fünf Spiele, fünf Siege – so holten die Kapellerfelder Damen den Titel in der Kreisliga C. Das Erfolgsgeheimnis verriet Spielerin Maja Prokes: „Hartes Training, Freude am Spiel und deshalb sind wir Meister!“

TV Oberrohrbach

Die Oberrohrbacher freuten sich über eine sehr erfolgreiche Meisterschaftssaison 2022, sie feierten gleich drei Meistertitel: die Damen I in der Kreisliga D, genauso wie die Damen II, und die Herren in der Kreisliga F.

Hausleitener Tennisclub

Dank ihrer Doppelstärke konnten die Hausleitener in der Kreisliga C die sehr ausgeglichene Liga knapp gewinnen. „Es waren viele enge Matches und Fortuna war auf unserer Seite“, resümierte Mannschafsführer Armin Ritter.