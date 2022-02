Diesmal gab’s sogar „Pinkelpausen“ für Lukas Pachner

Müde, erschöpft und voller unvergesslicher Eindrücke – so kehrte der Großrußbacher Snowboarder Lukas Pachner Anfang der Vorwoche von den olympischen Winterspielen aus Peking heim. Platz 20 im Snowboardcross war zwar nicht unbedingt das, was sich der 30-Jährige erwartet hatte, dennoch konnte er einiges mitnehmen aus dem Reich der Mitte. Mit der NÖN ließ er die knapp zwei Wochen in China Revue passieren und sprach ...

... über die mühevolle Anreise

„Es gab so viel, auf das man achten musste. Zunächst waren zwei negative Tests abzugeben, dann waren wir 30 bis 35 Stunden unterwegs. Und am Flughafen war es endgültig mit der Privatsphäre vorbei. Wir sind dann mit dem Bus bis zum Quartier gefahren, mit 30 km/h auf der Autobahn, das hat ewig gedauert. Aber diesmal ist der Fahrer wenigstens ein paar Mal stehen geblieben, damit wir aufs Klo konnten. Das war beim Testevent im vergangenen Herbst noch anders.“

... über Unterkunft und Verpflegung

„Unser Hotel war in Ordnung, ganz im Gegensatz zum olympischen Dorf. Da haben wir Horrorgeschichten gehört, von verstopften Toiletten bis zu geplatzten Abflussrohren. Da sind wir aus Österreich verwöhnt. Essen und Trinken waren okay, zumindest hatten wir eine funktionierende Kaffeemaschine, das war Goldes wert (lacht). Ansonsten hatten wir viel eingeschweißtes Essen mit und von einem Sponsor Brotbackmaschinen bekommen, das hat geholfen.“

... über das Highlight Eröffnungsfeier

„Das war einfach nur lässig. Zuerst dachten wir, alleine die Anreise ins Stadion wird mühsam, aber mit dem Schnellzug sind wir in 40 Minuten dort gewesen. Und das, was wir von Peking gesehen haben, war schon imposant. Bei der Eröffnungsfeier war die Show beeindruckend und auch die Freundlichkeit sowie Begeisterung der ganzen Volunteers. Natürlich kann man jetzt diskutieren, wie echt das war ...“

... über seine sportliche Bilanz

„Ich konnte leider nicht meine Leistung zeigen, und das ärgert mich jetzt noch am allermeisten. Dabei waren die Trainings okay und ich habe mich locker gefühlt. Von der Entry-List hätte ich auch weiterkommen müssen, aber eine wirkliche Erklärung habe ich noch nicht gefunden, weshalb es nicht geklappt hat.“

... über die „goldenen“ Snowboarder

„Für unseren Sport war es enorm wichtig, dass wir so viel gewonnen haben. Vor allem die Leistung von Alessandro (Olympiasieger Hämmerle, Anm.) war mega. Er hatte von uns allen den größten Druck und hat ihm standgehalten. Dafür war das gemeinsame Feiern danach eine Mega-Gaudi (lacht).“

... über das Flair bei Olympia

„Beim Essen oder im Hotel ist man immer wieder zum Austausch mit ausländischen Athleten gekommen, aber es war nicht ganz der olympische Spirit da. Denn die Stimmung war irgendwie komisch, alleine, dass du dich nirgendwo frei bewegen konntest, war beklemmende. Ich schätze jetzt noch mehr, was wir hier in Österreich haben. Hier wird auf unglaublich hohem Niveau gejammert.“

... über die weiteren Saisonziele

„Wir haben noch zwei Weltcups auf der Reiteralm und das Finale in Veysonnaz. Toll wäre es, wenn ich den Top-Ten- Platz im Gesamtweltcup erreichen könnte. Und vielleicht klappt’s ja auch endlich mit meinem ersten Weltcup-Sieg.“

... über das Fernziel Olympia 2024 in Mailand

„Ich hätte noch eine Rechnung offen (lacht). Natürlich ist es ein Ziel, aber alles ist offen, ich wäre dann 34, und da gibt es dann im Leistungssport doch einige Fragezeichen.“