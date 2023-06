Bronzemedaille bei Orientierungslaufpremiere

Im Rahmen der Sport Austria Finals 2023 in Graz wurden die ersten österreichischen Meisterschaften im Knock-out-Sprint ausgetragen. Die Langenzersdorferin Ylvi Kastner erreichte dabei das Finale der besten sechs und sicherte sich in der spektakulären Entscheidung die Bronzemedaille.

Beim Knock-out-Sprint starten immer sechs Läuferin gleichzeitig und kämpfen Seite an Seite um den Aufstieg in die nächste Runde. Jedes Rennen dauert sechs bis acht Minuten - und wie immer sind auf der Karte eingezeichnete Posten möglichst schnell anzulaufen. Nach dem Sieg in der Qualifikation am Vormittag, die als klassischer Einzel-Sprint gelaufen wurde, war Kastner eine der Medaillenkandidatinnen. Die besten 36 der Qualifikation schafften den Sprung in die K.o.-Phase. Die Langenzersdorferin gewann dann ihr Viertelfinale und kam auch im Semifinale als erste ins Ziel.

Packender Zielsprint zwischen vier Damen

Im großen Finale der besten sechs übernahm die junge Weinviertlerin von Beginn an die Führung. Die22-jährigewar auch noch bei Posten VII auf Platz eins. Bei der anschließenden längeren Strecke zu Posten VIII wählte sie aber nicht die beste Route und verlor ein wenig Zeit. Vier Sekunden hinter der Führenden kam Kastner dann auf die Zielgerade, vier Damen sprinteten um die drei Medaillen. Für Ylvi Kastner wurde es am Ende die Bronzemedaille bei dieser rot-weiß-roten Premiere.

Auch der Bruder stand im Finale

Auch für Bruder Nicolas Kastner begann der Tag perfekt, der 24-jährige gewann wie seine Schwester die Qualifikation am Vormittag. Da dieses Rennen auch zum Austria Cup zählte, gab es als „Bonus“ 100 Punkte für die österreichische Rangliste. Wie seine Schwester hinterließ auch Nicolas im Viertel- und im Halbfinale einen starken Eindruck und qualifizierte sich für das große Finale im K.O.-Sprint.

Im letzten lauf des Tages kämpfte er allerdings mit Magenproblemen und konnte schließlich nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Erbeendete die erste österreichische Meisterschaft im K.O.-Sprint dennoch auf dem starken sechsten Platz.

Nächste Aufgaben warten beim Weltcup

Aufgrund guter Leistungen in den letzten Wochen haben die Geschwister einen Startplatz beim Weltcup in Tschechien fix. In Ceska Lipa stehen Anfang August fünf Rennen auf dem Programm, darunter mit Sprint und Mixed-Sprint-Staffel auch zwei „Stadt-Bewerbe“.