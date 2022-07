Ylvi Kastner behielt in Dänemark den Durchblick

Werbung

Die besten Orientierungsläufer aus 42 Nationen kämpften bei der Sprint-Weltmeisterschaft in Dänemark um Titel, Platzierungen und gute Leistungen. Die Langenzersdorferin Ylvi Kastner war in allen drei Bewerben mit dabei und lieferte ein solides WM-Debüt ab.

Die erste Sprint-WM der Geschichte wurde mit der Mixed-Sprint-Staffel eröffnet. Die internationale OL-Familie „besetzte“ dabei die mittelalterliche Festung von Kolding. 33 Damen aus ebenso vielen Na tionen standen in der stimmungsvollen Arena zwischen den ehemaligen Ställen der königlichen Pferde hinter der Startlinie, über 1.000 Fans sorgten für den Soundtrack. WM-Debütantin Kastner wartete in Reihe zwei auf das „Go“, sie war die Startläu ferin des österreichischen Teams.

Einen Tag nach ihrem 22. Geburtstags lief die Langenzersdorferin bei ihrem allerersten WM-Einsatz eine starke Runde, die Jüngste im Team Austria war lange Zeit nicht weit von der Spitze entfernt. Ylvi kam als 13. zur Übergabe, nur 25 Sekunden hinter Platz drei. Schließlich belegt Österreich den elften Platz – ein ordentliches Team-Ergebnis.

Zwei Tage nach der Staffel folgte in Fredericia mit dem K.o.-Sprint eine packende WM-Premiere. Für Kastner endete der Bewerb allerdings früh, denn sie scheiterte bereits in der Qualifikation am Vormittag. Nur die Top zölf der drei Vorläufe stiegen ins Viertelfinale auf. Der Weinviertler passierten einige kleine und ein großer Fehler, so gab es für sie kein Erfolgserlebnis.

Nasse Füße im guten Sprint-Finale

Nach einem weiteren Ruhetag wartete zum WM-Abschluss der Einzel-Sprint. Würde es die dänische Stadt Vejle nicht geben, man müsste sie für hochklassige Sprint-Orientierungsläufe erfinden. Schon die Qualifikation am Vormittag hatte es in sich: Die Bahnen waren anspruchsvoll und verziehen kaum Fehler, so stark waren die jeweils drei Vorläufe besetzt. Kastner wurde mit einem guten, kontrollierten Lauf Elfte und qualifizierte sich sicher für das Finale der weltbesten 45.

Auch in der Medaillenentscheidung zeigte die Langenzersdorferin eine solide Leistung, sie war aber dennoch nicht restlos zufrieden. „Ich habe schon am Beginn zu Posten zwei immer wieder gezögert und auch danach einige Routenwahlen verhaut“, kommentierte sie ihren Lauf, der ihr immerhin den 31. Rang einbrachte „Ich kam nicht richtig in den Flow. Schade, da wäre mehr drinnen gewesen“, meinte sie.

Begeistert war sie – wie alle – von der Stimmung in der Arena. Beim spektakulären Durchlauf bekam man nasse Füße, weil es durchs Wasser ging, und beim Zieleinlauf Gänsehaut, weil es um jede Sekunde ging – wie dann (hoffentlich) auch in zwei Jahren bei der nächsten Sprint-WM in Edinburgh in Schottland, wo Kastner auch teilnehmen will.