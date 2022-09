Ein Radspektakel am Fuße des Bisambergs

Werbung

Am Samstag ist es wieder soweit! Der RC La Vitesse lädt ab 12.30 Uhr zum 31 Mal zur traditionellen Rundenjagd durch die sehr stimmungsvollen Gassen in Klein-Engersdorf/Bisamberg beim Lagerhaus Korneuburg Grand Prix, in dessen Rahmen auch das Peter Dittrich-Gedenk rennen stattfinden wird.

Bei Letzerem können die Amateure und Masters-Fahrer ihr Cup- Finale feiern – die Schlussveranstaltung der offiziellen Jahreswertung des österreichischen Radsportverbandes. Dabei gibt es auch eine Premiere: Erstmals gibt es ein Rennen für die Kategorien Masters IV bis VI (Anm.: Jahrgänge 1962 und älter) sowie Frauen Masters und als attraktive Zugabe für alle Masters-Fahrer und Amateure das offizielle ÖRV-Cup-Finale.

Profis sorgen für internationalen Flair

Weitere Höhepunkte bilden die internationalen Profi-Rennen der Elite Damen und Herren. Dabei wird wieder nach Kriterium-Modus gefahren: Jede dritte Runde erhalten die ersten vier Aktiven 5,3,2 und 1 Punkte, in der letzten Runde doppelte Punkte. Damit bleibt die Spannung bis zum letzten Sprint erhalten. Der klassische Kurs in Klein-Engersdorf lässt sowohl den schnellen Leuten als auch starken Straßenspezialisten sehr gute Chancen auf den Sieg.

Wie üblich dürfen Gedenkrennen auch Jedermann-Fahrer und Mountainbiker mit getrennter Wertung auf die Piste. Kinder unter 12 Jahren bekommen in drei Altersklassen eine kostenlose Startmöglichkeit und Preise vom ersten bis zum letzten Platz.

Nach dem Profi-Rennen der Herren und allen Siegerehrungen feiern die Aktiven und Betreuer, Funktionäre und Fans mit ihren Familien traditionell den Saisonausklang in Klein- Engersdorf. Die Heurigen Moser (Start-Ziel-Bereich und Nummernausgabe) und Lackner (alle Siegerehrungen) bieten erneut wunderbare Weine aus der Region, kulinarische Schmankerl und Atmosphäre zum Wohlfühlen.