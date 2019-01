Die gebürtige Korneuburgerin Nadja Heigl eroberte vor Kurzem erneut den Titel bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Querfeldein. Sie hält in dieser Disziplin damit bei sieben Staatsmeistertiteln in Folge. Heigl lobte im Gespräch vor allem die Strecke am Gelände des Kraftwerks Donaustadt in Wien: „Das Rennen hat eigentlich sehr gut gepasst, die Strecke war sehr schön.“

Trotz ihrer bereits sieben Staatsmeistertitel und der windigen Bedingungen im Rennen ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen und fuhr den Titel souverän ein: „Ich habe versucht, gleich am Anfang wegzukommen. Das ist mir relativ gut gelungen und danach bin ich das Rennen fertiggefahren. Das hat eigentlich sehr gut gepasst.“ Der 22-jährigen war aber trotzdem bewusst: „Man muss das Rennen immer fertigfahren, weil es kann sehr viel passieren. Man darf dann auch nicht auf einmal nicht mehr aufpassen, weil die anderen sind auch sehr stark.“ So schaffte sie es, das Rennen konzentriert zu Ende zu bringen, und belegte schlussendlich den ersten Platz.

Nun geht es für Heigl im Weltcup weiter. Am Sonntag bestritt sie ein Rennen im französischen Pont-Chateau, bei dem sie den 25. Platz belegte, und diese Woche geht es schon im niederländischen Hoogerheide weiter. Danach wird sie noch bei der Weltmeisterschaft in Dänemark starten, die den Saisonabschluss im Querfeldein darstellt. Die ersten Rennen in dieser Disziplin finden dann erst wieder im Herbst statt. Trotzdem bleibt sie aber in der Zwischenzeit nicht untätig und steigt auf das Mountainbike um: „Im Sommer fahre ich auf jeden Fall noch ein paar Bikerennen.“