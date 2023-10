Heigl und Lund siegten bei Radpremiere in Tresdorf

Das Rennen der Herren-Elite war dabei an Spannung kaum zu überbieten. Die Fahrer lieferten sich vom Start weg einen sehenswerten Schlagabtausch auf der 800 Meter langen Runde. Der technisch brillante Peter Deppner übernahm gleich nach dem Start die Führung und zeigte vor allem in den engen Kurven sein großes Können. Master-Fahrer Jürgen Pechhacker, vielfacher österreichischer Meister in dieser Disziplin, attackierte immer wieder und wahrte seine Siegchancen bis zum Zielsprint. Nur der Elite-Fahrer Fabian Lung, aktuell Dritter in der Querfeldein-Jahreswertung, blieb stets an Pechhacker dran und hatte am Ende die schnelleren Beine.

Lung setzte sich nach 15 Runden (Anm.: 12 Kilometer) im Sprint-Duell durch. Alexander Krasser, Nummer fünf der Querfeldein-Jahreswertung, fuhr lange in der Spitzengruppe mit um den Sieg und kam letztlich als Dritter ins Ziel. Deppner sicherte sich Rang vier vor David Preyler, der bis kurz vor Schluss ebenfalls in der Fünf-Mann-Spitzengruppe war. Mountainbike-Profi Christoph Soukup, der als Top-Favorit gegolten hatte, konnte verletzungsbedingt nicht antreten.

Lokalmatadorin war eine Klasse für sich

Im Rennen der Damen-Elite wurde Nadja Heigl, gebürtige Korneuburgerin, nur in der Anfangsphase gefordert. Die tschechische Spitzenfahrerin Beata Hermanova startete sehr schnell und versuchte Heigl mit hohem Tempo und harten Kurvenkämpfen unter Druck zu setzen.

Die zehnfache Querfeldein-Staatsmeisterin aus Schleinbach im Weinviertel blieb aber ganz locker und überholte nach der ersten Stressphase. Heigl fand danach rasch ihren Rhythmus und fuhr überlegen zum Sieg. „Ich finde es gut, dass es wieder ein neues Rennen in meiner Nähe gibt. Der Termin ist auch sehr gut, weil man das Rennen hier in Tresdorf mit dem Cup-Rennen in Langenzersdorf einen Tag später super verbinden kann.“

Anna Hofmann, die Führende im Querfeldein-Cup 2023/24 des heimischen Radsportverbands, zeigte ein starkes Rennen und kam als Dritte ins Ziel. Im Jedermann-Rennen über 10 Runden (8 Kilometer) brillierte Johannes Hager, Werkstätten-Leiter vom Lagerhaus Korneuburg, mit einem eindrucksvollen Start-Ziel-Sieg,

Organisator Blümel: „Hat großes Potenzial“

Die neu gegründete Sportunion Klein-Engersdorf war mit der Premiere in Tresdorf sehr zufrieden und strebt als Veranstalterin im nächsten Jahr eine Fortsetzung an. Ziel ist es, in der Querfeldein-Saison 2024/25 eine Station im Querfeldein-Cup des Österreichischen Radsportverbands auszurichten.

„Wir haben jetzt einmal den ersten Schritt in eine neue Richtung gemacht. Das Firmengelände vom Lagerhaus Korneuburg im Gewerbepark Tresdorf hat großes Potenzial. Wir hören nun ganz genau auf das Feedback der Aktiven, die bei der Premiere dabei waren, und setzen danach die nächsten Schritte“, erklärt Andy Blümel, Obmann der Sportunion Klein-Engersdorf.