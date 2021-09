Die gebürtige Korneuburgerin Nadja Heigl wagt sich seit dem vergangenen Frühjahr auf für sie ungewohntes Terrain. Die 25-jährige Radfahrerin, die eigentlich auf Cyclocross (Querfeldein) und Mountainbike spezialisiert ist, absolviert ihre erste Saison auf der Straße.

Zum Einstieg bestritt Heigl, die für das italienische Team Servetto – Makhymo – Beltrami TSA startet, einige internationale Rennen in Italien. „Das war gleich einmal ein heftiger Einstieg, bei einem World-Tour-Rennen mit den besten Fahrerinnen der Welt zu starten“, blickte sie zurück, sie konnte dabei aber viel Erfahrung sammeln. Auch beim Giro Donne, dem weiblichen Pendant zum Giro d’Italia, war sie heuer bereits am Start, und auch in Österreich ist sie unterwegs und präsentiert sich in der „Road Cycling League Austria“ gut.

Heigl mischt noch um den Gesamtsieg mit

Beim Bergrennen am Hochkar Ende August belegte sie den siebenten Rang, war damit aber nicht zufrieden. Dank einiger zweiter und dritter Plätze liegt sie zwei Rennen vor Schluss dennoch auf dem zweiten Gesamtrang, möchte am Ende auf jeden Fall am Podest stehen – und sagte ihren Konkurrentinnen rund um die Gesamtführende Gabriela Erharter den Kampf an: „Vielleicht geht es sich sogar noch aus, die Führende einzuholen. Das wird aber ziemlich schwierig, weil sie eine sehr gute Fahrerin ist.“

Davor geht es für die 25-Jährige aber wieder nach Italien, wo sie bei der Toskana-Rundfahrt antritt. Ob ihre Straßen-Karriere auch in der nächsten Saison weitergeht, steht aber noch nicht fest. Im Winter wird Heigl sich nach wie vor aufs Cyclocross konzentrieren: „Das möchte ich auf jeden Fall beibehalten, das macht mir immer sehr viel Spaß. Was Straßen rennen im Sommer angeht, muss ich noch schauen, wie die Cyclocross-Saison verläuft – und ob ich ein Team finde.“