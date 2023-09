Internationale Feuertaufe für Korneuburger Radtalent

Der junge URC Bikerei/VLOW Racing Team-Nachwuchfahrer Felix Kraus stellte bereits im Mai sein Talent auf dem Rennrad unter Beweis. Jetzt im August stand der Zwölfjährige bei der Alpe Adria Tour am Start. In vier Etappen, bestehend aus Einzelzeitfahren, Berg- und Rundstrecken, maß sich der internationale Radsport-Nachwuchs aus elf Nationen in Kärnten. Dabei zeigte der junge Weinviertler auf: Kraus holte sich in der Gesamtwertung der U13-Burschen den dritten Platz - mit einem Sieg auf der zweiten Etappe beim Rundstreckenrennen und einem zweiten Platz bei der Abschlussetappe am Klagenfurter Ring.

Kurz darauf startete Kraus bei der Tour de Berlin, der größten Nachwuchsrundfahrt Europas. Die U13-Austria-Burschen konnten sich bereits bei den ersten beiden Etappe am Tempelhofer Flugfeld behaupten. Kraus fuhr sensationell auf Platz zwei in einem Starterfeld mit 71 Nachwuchsfahrer. Nach der fünften Etappe beim Berliner Olympiastation finishte er in der Gesamtwertung auf Platz Vier und gewann mit dem Österreichischen Nationalteam souverän die Teamwertung.

Auch der Bruder trat erfolgreich in die Pedale

Die Radgene dürften dabei in der Familie liegen, denn auch sein Bruder Lucas Kraus zeigte auf: Ihm Seinem gelang der Auftakt bei der 35. Radjugendtour in der Oststeiermark. 86 Radsportler aus elf Nationen standen an fünf Tagen mit insgesamt 278,4 Kilo- und 4.678 Höhenmetenr bei der größten europäischen U17-Rundfahrt am Start. In Stubenberg am See erreichte er Platz 26 im 2,4 km langen Prolog. In den weiteren vier Etappen erfüllte er seine Aufgabe als Unterstützer des Nationalteams hervorragend und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen im top besetzen internationalen Starterfeld.