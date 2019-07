Sie wird als eine der technisch anspruchsvollsten Strecke Österreichs eingeschätzt. Passagen mit so klingenden Namen wie das „Höllenloch“, Schlossgraben- und Ruinen-Downhill erfordern selbst von Topstars der Szene Überwindung. Kein Wunder, geht es doch unter anderem von einer äußerst malerischen Burgruine steil bergab. Die Rede ist vom Mountainbike-Cross-Country-Kurs im oberösterreichischen Windhaag bei Perg.

Aufgrund der Schwere und Attraktivität der Strecke lag es nahe, dort 2019 die österreichischen Staats- und Nachwuchsmeisterschaften dort auszutragen. Im Feld der besten Fahrer des Landes befand sich auch eine kleine, aber feine Abordnung des URC Bikerei Korneuburg.

Die erste Sensation gelang dabei Fiona Klien in der U17: Sie holte sich souverän Silber und somit den ersten österreichischen MTB-Cross-Country-Vizemeistertitel in der URC-Bikerei-Geschichte bei den Mädchen. Daniel Churfürst gelang die zweite Überraschung bei den Junioren: Nach einem spannenden Rennen holte er sich im Zielsprint gegen den Steirer Lukas Hatz ebenfalls Silber. In der Altersklasse U13 finishte Lucas Kraus auf dem starken achten Platz und Ayden Jordan auf dem elften, in einem großen Starterfeld von 25 Burschen. Jonathan Krammer (U17) und Gregor Moser (Jun.) waren mit ihren elften Plätzen sehr zufrieden.