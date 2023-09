Korneuburger Mountainbiker rockten Salzburger Altstadt

Mitten in der Salzburger Altstadt standen die Nachwuchsmountainbiker des URC Bikerei/VLOW Racing Teams aus Korneuburg bei den österreichischen Meisterschaften sowie Staatsmeisterschaften am Start. Spektakuläre Kopf-an-Kopf-Duelle lieferte der XCE Eliminator auf der herausfordernden Strecke am Salzburger Domplatz, gespickt mit Hindernissen und engen schottrigen Kurven. In Vierer-Gruppen wurde gestartet und die zwei besten FahrerInnen kamen in die nächste Runde, bis zum großen Finale.

Der nächste Streich gelang Felix Kraus, der sich auch im XCE Eliminator mit dem Unter-13-Meistertitel krönte. Die junge Niederösterreicherin Fiona Klien erkämpfte sich bei den Elite Damen den Vizestaatsmeistertitel. „Beim Eliminator muss man Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Taktik optimal vereinen, das in der Hitze des Gefechts nicht immer einfach ist. Wer weiß, hätte ich taktisch etwas anders gehandelt, wäre vielleicht Gold in Reichweite gelegen“, meinte Klien.

Großartige Läufe lieferten auch David Hackl mit Platz sieben (U13) und Tobias Gröbl mit Platz fünf (U15), der mit etwas Pech den Aufstieg ins Halbfinale verpasste. Ebenso musste Lucas Kraus, trotz aussichtsreicher Qualifikationszeit in der U17, seine Hoffnung auf eine Meisterschaftsmedaille infolge einer fragwürdigen Rennentscheidung bereits nach dem Viertelfinale begraben - und wurde schließlich auf Platz acht gewertet.