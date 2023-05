Korneuburger Biker räumten ab

Die Mountainbike-Enduro-Schulmeisterschaften wurden bereits zum zweiten Mal von den Wexl Trails mit Unterstützung des Bundesrealgymnasium Zehnergasse und dem BORG in Wiener Neustadt sowie der Bildungsdirektion Niederösterreich ausgetragen. Hierbei wurden mehrere Stages absolviert und die Gesamtzeit wurde gewertet.

Mit großer Vorfreude und auch etwas Nervosität im Gepäck machten sich die 22 Kids des URC Bikerei Korneuburg mit ihren Schulbetreuern - Stefan Klien BG/BRG Stockerau, Manuel Hahn BG/BRG Korneuburg, Gottfried Höfinger Sportmittelschule Korneuburg - auf den Weg nach St. Corona am Wechsel.

Nach dem Riders Meeting fuhren die 180 Schüler aus ganz Niederösterreich in den verschiedenen Altersklassen über den Uphill-Trail zur ersten Stage. Der Wettergott meinte es gut und der vorhergesagte Regen ließ auf sich warten. Es wurde voll in die Pedalen getreten, gepusht, über die Tables gesprungen und gestylt, in die Kurven gedrückt und natürlich zählte hierbei jede Sekunde. Das Leistungsniveau der jungen Racerinnen und Racer war unglaublich hoch.

BG/BRG Stockerau durfte jubeln

Der Gesamtsieg der Schulwertung Unterstufe ging an das BG/BRG Stockerau mit Tobias Gröbl, Lukas Rabl und Simi Müller. Auf die Plätze neun und zehn fuhren die Sportmittelschule Korneuburg (Leonhard Nagl, Kilian Nagl, David Hackl) und das BG/BRG Korneuburg (Leopold Hermanek, Maximilian Hermanek, Klara Ganglmaier).

In den Einzelwertungen glänzten Klara Ganglmaier und Leonie Fraißl (beide BG/BRG Korneuburg) sowie Elena Kokes (BORG Deutsch-Wagram) mit Gold. Silber holten sich Hannah Höfinger, Gabriela Csongrady, Tobias Gröbl (BG/BRG Stockerau) und Maximilian Anzböck (BG/BRG Korneuburg). Auf den dritten Platz fuhr Jakob Müller (BG/BRG Hollabrunn).