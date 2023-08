Korneuburger Mountainbike-Nachwuchs legte Talentprobe bei EM ab

Im klangvollen Il Ciocco in der italienischen Toskana fanden heuer die Jugend-Europameisterschaften im Mountainbike statt. Spannende und erfolgreiche Tage verbrachten auch die drei Nachwuchsfahrer des URC Bikerei/VLOW Racing Team-Nachwuchsfahrer aus Korneuburg: Maximilian Anzböck, Lucas Kraus und Tobias Gröbl. Alle drei Weinviertler legten im Feld von 839 Startern aus 27 Nationen eine Talentprobe ab.

Den ersten Auftritt hatten die Niederösterreicher im Individual Time Trial, dem Einzelzeitfahren. Die kurze Strecke mit einer Fahrzeit von knapp zwei Minuten wurde in unglaublich knappen Zeitabständen gefahren. Gröbl, das erste Mal bei der Europameisterschaft dabei, konnte sich im Starterfeld von 267 Unter-15-Burschen gut behaupten und fuhr auf Platz 97. In der U17 zeigte Lucas Kraus mit seinem 30. Platz eine großartige Leistung von 271 Burschen und qualifizierte sich somit für den Shorttrack (XCC) am Freitag. Auch Maxi Anzböck fuhr auf den starken 63. Platz.

In der Staffel unter den besten Teams Europas

Im Team Relay, sprich der Staffel, finishte das Team LRV NÖ II mit Kraus, Anabel Hutter und Valentin Geiger auf Platz 45 von insgesamt 138 Teams und wurde, hinter dem Nationalteam, das zweitbeste österreichische Team.

Beim Shorttrack (XCC) erwischte Kraus einen super Start, musste jedoch beim Downhill Chain Drop lange stehen und nach einem Kettenproblem wurde er vom Hinterrad eines stürzenden Kontrahenten touchiert. Enttäuschung lag nach dem Rennen in der Luft, da Kraus den Shorttrack nicht nach seinem Wunsche beenden konnte.

Beim finalen Cross Country-Bewerb wurden die Altersklassen U15 und U17 aufgrund der großen Starteranzahl in die jeweiligen beiden Jahrgänge aufgeteilt. Gröbl machte bei seinem letzten Rennen Plätze gut und fuhr auf Rang 42 in einem knapp 100-köpfigen Starterfeld. Anzböck konnte schon mit seinem Startplatz, aufgrund seiner schnellen Zeit im Team Relay, zufrieden sein, noch mehr aber mit seinem Top-Ergebnis auf Platz 31. Pech hatte Kraus beim Start: Ein Sturz vor ihm, ließ ihn gleich zu Beginn auf Position 90 bis 100 zurückfallen und finishte auf Platz 83 bei den zweijährigen U17-Burschen.