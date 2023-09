Korneuburger Mountainbiker mit Meisterschafts-Medaillen

Der nächste Streich gelang dem URC Bikerei /VLOW Racing Team aus Korneuburg bei den Österreichischen Meisterschaften im Enduro in Kirchberg in Tirol. 2.800 Höhenmeter mussten beim KitzAlps Enduro Race innerhalb von sechs Stages auf Zeit bergab gefahren werden. Insgesamt wurden 48 Kilometer bewältigt, sei es bergauf oder bergab, wobei bergauf 1.000 hm selbst pedaliert werden mussten. Auch wenn die Trails in den Kitzbüheler Alpen die Skills der Fahrerinnen und Fahrer auf Herz und Nieren forderte, mischten Elena Kokes, Fiona Klien, Robin Fraißl und Florian Klien ganz vorne mit.

Bei den Junioren holte sich Florian Klien den Österreichischen Vizemeistertitel. Overall erreichte er Platz vier, da die Konzentration und die Kraft in den Händen in den letzten beiden Stages auf dem sehr anspruchsvollen Fleckalmtrail nachließen. Fiona Klien freute sich indes über ÖM-Bronze bei den Elite Damen. Nicht jede Stage lief für die junge Niederösterreicherin nach Wunsch, doch mit der sehr starken zweibesten Zeit in der letzten Stage auf dem Fleckalmtrail konnte sie sich Bronze sichern.

Die Juniorinnen wurden in der ÖM-Wertung mit den Elite Damen gewertet, in der Kokes, als drittbeste Juniorin, Rang sieben erreichte. Bei den Elite Herren finishte Fraißl auf Rang 21 in der ÖM-Wertung und Overall auf Platz 33. Auch hier ein schwerwiegender Patzer in der dritten Stage, sonst wären sich sicher ein paar Plätze weiter vorne ausgegangen.