Korneuburger Nachwuchsbiker räumten ab

Nicht nur bei den Cross-Country-Landesmeisterschaften in Krubmach, sondern auch bei den Enduro-Landesmeisterschaften auf den Wexl Trails in St. Corona am Wechsel räumte das URC Bikerei/VLOW Racing Team aus Korneuburg ab. Die jungen Nachwuchsfahrer glänzten mit einmal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze.

Gabi Csongrady glänzte mit Gold und dem Landesmeistertitel im Enduro bei den Unter-15-Mädchen. Vizelandesmeister wurden Felix Kucera (Anm.: Enduro/U15), Leonie Fraißl (Enduro/U17) und Jakob Müller (Cross Country und Enduro/U17). Über Bronze freuten sich Felix Kucera (Enduro/U15) sowie David Hackl (XCO und Enduro/U13), wobei Hackl beim Sturz in der letzten Stage wertvolle Zeit auf der Strecke liegen ließ.

Warum die Weinviertler so erfolgreich waren, lag auch in der Vorbereitung: Denn in Zusammenarbeit mit der Sport- und Kreativ-Mittelschule Korneuburg trainierten die Bikerei-Kids bzw. Schüler David Hackl sowie Leonhard und Kilian Nagl mit Sportkoordinator Gottfried Höfinger bereits im Vorfeld auf den Wexl Trails.