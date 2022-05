Korneuburgerin Fiona Klien mit Weltcup-Premiere

Werbung

Im tschechischen „Hexenkessel“ Nové Město na Moravě startete die Korneuburgerin Fiona Klien erstmals beim UCI MTB World Cup für das österreichische Nationalteam. Mit dem Aufstieg in die Alters klasse Unter-23 zählt die 19-jährige Nachwuchsfahrerin des URC Bikerei/VLOW Racing Teams aus der Bezirkshauptstadt zum jüngsten von vier Jahrgängen in dieser Kategorie.

Sie kämpfte sich aus der letzten Startreihe – mit 80 Konkurrentinnen aus 23 Nationen – kontinuierlich nach vorne und konnte über 20 Positionen (!) gut machen. Die junge Niederösterreicherin war mit ihrem Rennen sehr zu frieden und nahm wertvolle Erfahrungen für die Zukunft mit: „Meine erste Teilnahme im Weltcup war unbeschreiblich. Die MTB-Cross-Strecke mit den Rockgardens, Sprüngen und technischen Raffinessen zählt eindeutig zu meinen Lieblingsstrecken. Und die Atmosphäre mit den vielen Zuschauern war überwältigend“, ließ Klien das ganze Event Revue passieren.

Für Nachwuchs aus dem Weinviertel ist gesorgt

Bereits zuvor stand das Ötztaler Mountainbike-Festival in Haiming auf dem Programm. Nasse und rutschige Verhältnisse warteten am ersten Renntag auf das URC Bikerei/VLOW Racing Team. Krachen ließen es die jüngsten Nachwuchsfahrer Felix Kraus und Tobias Gröbl. Gröbl lag in der U13 lange auf Platz zwei, doch zwei Stürze kosteten ihn den Podestplatz, er wurde Vierter. Als Fünfter fuhr sein Teamkollege Felix Kraus über die Ziellinie. Auch David Hackl (Platz zwölf) und Felix Kucera (13), beide das erste Jahr im Austria Youngsters Cup dabei, zeigten auf. In der U17 fuhr Lucas Kraus mit konstanten Rundenzeiten in die Top-Ten. Maximilian Anzböck konnte seine Leistung nach einer Verletzung noch nicht abrufen, er fuhr „nur“ auf Platz 23.

Die Elitefahrerin Klien und U23-Starter Filip Lepka starteten dann bei relativ trockenen Verhältnissen. Lepka finishte im Feld von 60 Top-Fahrern aus ganz Europa auf dem unglaublichen 18. Platz, und Klien war mit Platz 25 bei den Elite- Damen auch mehr als zufrieden.