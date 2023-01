Lokalmatadorin Nadja Heigl siegte in Langenzersdorf

Werbung

Am Sonntag fanden in der Seeschlacht bei Langenzersdorf die heimischen Titelkämpfe im Querfeldeinsport statt, und dabei verteidigten die Schleinbacherin – und gebürtige Korneuburgerin – Nadja Heigl und der Tiroler Daniel Federspiel ihre rot-weiß-rot gestreiften Meistertrikots.

Während es für Heigl der bereits zehnte Titel ihrer Karriere war, feierte Federspiel den insgesamt vierten und bleibt seit 2020 ungeschlagen in dieser Disziplin. „Es war ein richtig zähes, aber dafür sehr spannendes Rennen“, berichtete Federspiel, der sich erst in der letzten Runde gegen Lokalmatador Philipp Heigl, Nadjas Bruder, durchsetzen konnten.

„Ein richtig starkes Rennen von ihm“, lobte der Titelverteidiger seinen Kontrahenten. Für den Tiroler war es der vierte Erfolg bei den Crossmeisterschaften in Folge, er gewann auch schon die Titel 2020, 2021 und 2022.

Entscheidung fiel erst in der letzten Runde

Im strömenden Regen erlebten die Querfeldeinspezialisteneine beinharte Stunde bei harten Verhältnissen. Viele Zuseher erlebten ein packendes Duell um den Titel zwischen Federspiel und Heigl, der erst in der finalen Runde entschieden wurde.

Am Ende konnte Federspiel Heigl um sieben Sekunden distanzieren. Dritter wurde der Oberösterreicher Jakob Reiter, der den Bronze-Sprint vor Manfred Zöger und Franz-Josef Lässer entschied. Lässer, Para-Athlet auf der Straße und auf der Bahn, holte sich damit die U23-Wertung vor Martin Illig und Hannes Hnilica.

Zu Hause ist „immer etwas Besonderes“

Bei den Frauen war Nadja Heigl, die 2018 Österreichs erste WM-Medaille in dieser Sparte eroberte, erneut eine Klasse für sich. Die Schleinbacherin konnte sich schon auf den ersten Runden von ihren Kontrahentinnen absetzen und sicherte sich vor der Gewinnerin der heimischen Crossliga SilkeMair den Titel.

„Es waren endlich mal wieder rutschige Bedingungen. Mein Ziel war es, sturzfrei durchzukommen. Das habe ich geschafft, deswegen hat das sehr gut gepasst“, strahlte Heigl und freute sich vor allem über den Heimvorteil: „Wenn daheim die Leute zuschauen, ist das immer etwas Besonderes. Da bemüht man sich noch einmal extra und es ist immer ein wirklich schönes Gefühl.“

Starker Nachwuchs aus Korneuburg

Bei den Junioren setzte sich der Salzburger Dominik Hödlmoser durch, bei den Juniorinnen ging der Titel an die Vorarlbergerin Nora Fischer. In der Klasse U17 gewann bei den Burschen der Oberösterreicher Valentin Hofer, bei den Mädchen war die Steirerin Antonia Grangl am schnellsten. Lokalmatador Tobias Gröbl vom URC Bikerei Korneuburg sicherte sich den Sieg in der U15, den Titel in der U13 holte Felix Kraus, ebenfalls aus Korneuburg.