Meistertitel für Korneuburger Nachwuchs-Mountainbiker

Am vergangenen Wochenende wartete der Nachwuchs des URC Bikerei/VLOW Racing Teams auf den Startschuss der Österreichischen Meisterschaften im Cross-Country in Oberndorf in Tirol.

Den Auftakt machten Felix Kraus und David Hackl. Unschlagbar ist zur Zeit der 12-jährige Felix Kraus, der sich nach der ersten Runde im Trail von der Führungsgruppe absetzte, die Führung übernahm und nach rund 20 Minuten als neuer österreichischer Meister der U13 das Ziel erreichte.

Ebenfalls eine mega starke Leistung zeigte auch Lucas Kraus, obwohl er schlussendlich den undankbaren vierten Platz in der Altersklasse U17 erreichte. Kraus lag in den ersten beiden Runden auf Bronzekurs, den er danach bis zur letzten Sekunde versuchte zurückzuholen. Es gelang ihm in den letzten beiden Runden den Abstand zum Drittplatzierten zu verringern, doch fehlten ihm am Schluss nur wenige Sekunden auf Bronze.

Auch Tobias Gröbl fuhr ein starkes U15-Rennen und finishte auf Platz sechs. Ebenfalls großartige Leistungen zeigten die auf Rang elf platzierten David Hackl (U13) und Felix Kucera (U15) sowie Jakob Müller (U17) mit Platz 17.