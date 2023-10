Rad-Querfeldeinklassiker in Langenzersdorf begeisterte wieder

Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit! Der „8. King & Queen of Seeschlacht powered by Bikestore.cc“ Rad-Querfeldein in Langenzersdorf bot Rennsport für Kinder, Jugend, Hobby- und Leistungssportler. Das Nationale ÖRV-Rennen war auch die fünfte Station im heurigen Querfeldein-Rennkalender.

Organisator Paul Richter vom Verein Free Eagle Fun Racing Team konnte insgesamt 224 Start begrüßen und war angetan von dem Event: „Wir sind echt zufrieden, haben viel positives Feedback bekommen. Unsere Strecke zählt ohnehin zu den Beliebtesten des Landes. Und unfallfrei waren wir auch.“ Rein sportlich setzten sich die Favoriten im Elitebewerb durch: Bei den Herren Christoph Mick, der im Cup führt, vor Manfred Zöger und Christoph Holzer. Bei den Damen Nadja Heigl, die auch am Vortag bei der Premiere in Tresdorf gewann, vor Silke Mair und der „Grand Dame“ des österreichischen Radsports, Birgit Braumann.

Kraus unterstrich Rolle als absolutes Top-Talent

Auch einige Nachwuchsfahrer sorgten für Aufsehen, unter anderem Lucas Kraus vom URC Bikerei/VLOW Racing Team, der sich, im gemeinsam ausgetragenen Junioren-/Masters-bewerb sensationell gegen den mehrfachen Ex-Staatsmeister Gerald Hauer durchsetzte. „Von ihm werden wir in den nächsten Jahren noch einiges hören“, so Richter. Auch das Abbauen klappte in bewährter Manier, auch weil alle zusammenhalfen, so wie Vizebürgermeister Josef Waygand.

Im Rahmen dieses Events fand auch das Finale des Weinviertler Radcups statt, wo in der Gesamtwertung Christopher Gössinger und Daniela Körmer jubeln durften. Bei der Siegerehrung verriet Cheforganisator Michael Hiess zudem, dass der Radcup 2024 wieder stattfinden wird, wahrscheinlich sogar mit neuen Stationen.