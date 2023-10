Sieben Medaillen für Korneuburger Rad-Brüder

Die Brüder Felix und Lucas Kraus hatten bei den Österreichischen Meisterschaften im Bahnradsport ihren großen Auftritt. Im slowenischen Novo Mesto, wo diese Titelkämpfe in Ermangelung einer meisterschaftstauglichen Bahn in Österreich abgehalten werden mussten, fanden die niederösterreichischen Nachwuchsfahrer des URC Bikerei /VLOW Racing Teams aus Korneuburg perfekte Bedingungen vor, um in den unterschiedlichen Disziplinen um Edelmetall zu fahren. Beachtlich waren die stark besetzten Starterfelder mit Radsportlern aus allen Bundesländern.

Felix Kraus zeigte bereits die ganze Saison hinweg großartige Leistungen und war auch bei diesen Bahntitelkämpfen in seiner Altersklasse Unter-13 mit Abstand der stärkste Österreicher. Viermal Gold und somit vier Österreichische Meistertitel holte sich der 12-Jährige in den Disziplinen 250 Meter Zeitfahren, Scratch, Ausscheidung und Omnium.

Kraus knackte zehn Jahre alten Rekord

Hervorzuheben ist, dass der Youngster beim 250 Meter Zeitfahren der U13 einen neuen österreichischen Rekord aufstellte, der seit zehn (!) Jahren nicht mehr verbessert wurde.

Sein Bruder Lucas Kraus zeigte auch in der stark besetzten Altersklasse U17 beeindruckende Leistungen: Silber im Punkterennen und Bronze in den Disziplinen Ausscheidung sowie Temporennen. Zudem feierte er in der Eliteklasse seine Premiere, wo er, gemeinsam mit seinem ÖLSZ Südstadt-Kollegen, gegen die aktuellen Europameister im Madison (Anm.: Zweier-Mannschaftszeitfahren) wertvolle Erfahrungen sammelte und dabei den hervorragenden vierten Platz erreichte, sprich nur knapp an einer Elite-Bronzemedaille vorbeifuhr.