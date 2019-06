Der 25-jährige Patrik Klaus aus Tresdorf holte bei Österreichs größtem und schwierigstem Mountainbike-Etappenrennen Platz drei für sein Team RC Sport Vollmann aus Gerasdorf. Die 21. Alpentour-Trophy in Schladming Dachstein fand heuer mit rund 400 Teil nehmern aus 30 verschiedenen Nationen statt. Wo normalerweise im Winter die Skifahrer auf der Piste die Hüfte hinunter schwingen, müssen die Spitzensportler innerhalb von vier Tagen rund 200 km und 9.000 Höhenmeter erklimmen.

„Die Hitze und das hohe Anfangstempo haben mir einiges abverlangt“

Klaus nahm gemeinsam mit dem deutschen Teamkollegen Martin Schätzl vom Stiegelbauer Racingteam als Zweierteam teil und erkämpfte sich verdient diesen „Stockerlplatz“ in der Gesamtwertung. Der Start und das Ziel befanden sich bei der Bergbahn in Schladming, aufgrund der noch immer winterlichen Verhältnisse und der Schneelage auf den Bergen wurden die geplanten Etappen allerdings verkürzt.

Auf dem ersten Abschnitt nach Ramsau am Dachstein lagen die beiden kurzzeitig sogar auf Platz zwei. „Die Hitze und das hohe Anfangstempo zum Dachstein haben mir einiges abverlangt. Daher konnte ich beim zweiten Anstieg nicht das gewünschte Tempo zur Hochwurzen halten“, wusste Klaus um den späteren Rückfall. Rang drei wurde auch auf der zweiten Etappe auf die Reiteralm verteidigt.

Etappe Nummer drei ging auf den Hauser Kaibling, wo das Wetter ein wenig einknickte: „Es ging es zuerst eine Stunde bergauf und dann wurde es bei der langen Abfahrt aufgrund des bewölkten Wetters recht frisch. Die Schneefelder rundherum machten es auch nicht wirklich wärmer (lacht).“ Erwärmend war aber, dass im Ziel Rang drei verteidigt wurde. Zum Abschluss wartete ein Zeitfahren, in dem Klaus/ Schätzl auch als Dritte über die Ziellinie fuhren.

Besonders dankbar war Klaus dem Betreuerteam vom RC Sport Vollmann. Grundsätzlich resümierte er wie folgt: „Die Alpentour Trophy gefällt mir deshalb so gut, weil das Rennen super organisiert ist, man abends gut verköstigt wird und es einfach herrlich ist, in so einer tollen Landschaft seiner Leidenschaft nachgehen zu können.“