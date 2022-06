Fulminantes Comeback der Reiter in Hatzenbach

Werbung

Joe Grünling vom Veranstalter RC EQUUS Hatzenbach konnte sich über ein volles Haus freuen: 300 Starter waren beim Springen, einem CSN-C neu, 120 bei der Dressur, einem CDN-C, am Start. „Mehr wäre aus organisatorischen Gründen auch gar nicht möglich gewesen“, strahlte der Veranstalter. Trotz zweijähriger Pause sei es natürlich auch ein Vorteil, dass man wie früher den Pfingsttermin wählte: „Das wissen die Reiter, da können sie planen“. Die Bedingungen waren perfekt, auch ein kurzes Gewitter am Samstag konnte Veranstalter und Sportlern nichts anhaben.

Der Samstag stand ganz im Zeichen der Springen: Den Hauptbewerb, eine Standardspringprüfung über 115 cm, entschied in der Abteilung II Soheil Almaloonezhadyousefi vom Team Pink Unicorn auf „Jon 3“ für sich. In der Abteilung I gewann Hannah Kroll vom RC Teiritzhof, die in dieser Abteilung auch eine Stilspringprüfung über dieselbe Höhe für sich entscheiden konnte. Die Abteilung II in diesem Bewerb gewann Victoria Zowa vom RSZ Schönkirchen.

Topplatzierungen für den Veranstalter gab es auch noch durch Florentina Halama, die eine Stilspringprüfung über 95 cm auf „Nayla“ als Zweite beendete, sowie durch Nina Steinhauser auf „Nestroy“, die eine 60-cm-Standardspringprüfung für sich entschied.

Gastgeber mischten auch sportlich vorne mit

Sonntags hatten dann die Dressurreiter ihren Tag. Den Hauptbewerb, eine Dressur der Klasse LM, entschied Mathias Wandl für sich. Die Hatzenbacher konnten sich sehr gut klassieren: Dunja Schicht auf „Caleppo“ gewann die Dressurprüfung der Klasse L und wurde in der Klasse A Abteilung II Zweite, Jasmin Ambrosch auf „Witiko“ gewann die Abteilung I in dieser Klasse.