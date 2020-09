Drei Tage lang stand im Reitclub St. Patrick in Hetzmannsdorf alles im Zeichen des Springreitsports, denn als Saison-Highlight in Niederösterreich wurden die Landesmeisterschaften im Springreiten ausgetragen. 142 Pferde waren von ihren Reitern genannt worden, 400 Starts wurden erfolgreich absolviert und neun Landesmeister gekürt.

Nach drei spannenden Teilbewerben über eine Höhe von bis zu 1,40 Metern ging der Titel in der allgemeinen Klasse an Moritz Domaingo vom Team Wasserberg. Im Sattel der 14-jährigen Württemberger Stute „Cotes de Nuit“ konnte der 23-jährige Niederösterreicher als einziger Starter in allen drei Teilbewerben fehlerfrei bleiben und sich verdient seinen ersten Landesmeistertitel bei den Erwachsenen sichern. Silber und Bronze gingen an Sabine und Christian Schranz aus Lassee.

Den Titel in der Klasse der Junioren (U18) holte Noah Doma ingo – übrigens der Neffe von Organisator Jörg Domaingo – auf „The Great Gatsby“ für den Reitverein Pegasus-Aspersdorf. Für die Pony reiter wurden gleich drei Titel vergeben: Gold und Silber für den RC St. Patrick Hetzmannsdorf sicherten sich dabei in der Klasse Pony Kinder Kristin Rapp auf „Leandros“ und Vereinskollegin Maria Wiedeck auf „Smart Girl“, und die 76-jährige Jutta Ondracek-Ubl konnte für den RC St. Patrick aufs Podest reiten – Bronze bei den „Oldies“.