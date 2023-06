Stockerlplätze für Bezirksreiter bei Landesmeisterschaft

45 Reiter und Reiterinnen aus 19 Vereinen nannten für die Landesmeisterschaften. Die Pony Meisterschaften wurden in den Altersklassen Kinder und Jugendliche ausgetragen, sowie eine extra Klasse für B-Ponys. Bei den Haflingern gab es eine Unterteilung in lizenzfrei und mit Lizenz.

Besonders erfolgreich verlief für den Veranstalter RC St. Patrick der Bewerb Ponyjugend. Nach zwei Teilbewerben blieben sowohl Kristin Rapp (auf Leandros) als auch Ina Schwarzmayr (Veni Vidi Vici) neben Samea Zwickl fehlerfrei, sodass ein Stechen über den Sieg entscheiden musste. Während Letztgenannte fehlerfrei blieb, verzeichnete Rapp zwar die schnellste Zeit, aber auch zwei Abwürfe, während Schwarzmayr zu viel riskierte und ausschied. Dies ergab dennoch Silber und Bronze.

Keine drei Sekunden entschieden über Gold und Silber

Die dritte Medaille für den Veranstalter gab es in der Alterskategorie Ponykinder: Ines Berthold auf Charly Harper qualifizierte sich ebenfalls mit zwei fehlerfreien Umläufen für das Stechen, wo sie wiederum fehlerfrei blieb, aber um etwa 2,5 Sekunden langsamer war als Siegerin Stella Keglovics, was in der Gesamtwertung Platz zwei erbrachte.

Den Hauptbewerb am ersten Tag, eine Standardspringprüfung, gewann Hausherr Jörg Domaingo (Reitteam Lichtenstein) auf Lady Spezi vor Katharina Schmidt-Gentner (Reitstall Schmidt-Gentner) und Lena Zeitlinger (Reitteam Insieme Karnabrunn). Am zweiten Tag gab es durch Viktoria Uhlir (Qucik Love) ebenfalls einen Stockerlplatz für Hetzmannsdorf.

Veranstalter Benni Domaingo zeigte sich zufrieden: „Obwohl das Wetter vor allem am letzten Tag nicht mitspielte, konnten alle Bewerbe durchgezogen werden, da die Bodenverhältnisse sehr gut waren.“