Bitter! Nur zwei Zehntel fehlten Chiara Halama auf Bronze

Für Chiara Halama und Harald Steininger vom Ruderverein Alemannia Korneuburg stand am Samstag das erste Kräftemessen des neuen Jahres auf dem Programm. Sie traten bei den österreichischen Indoor-Staatsmeisterschaften am Ergometer an, die allerdings aufgrund der Corona-Pandemie virtuell durchgeführt wurden.

Die 23-jährige Halama belegte dabei den vierten Platz und verpasste die Bronzemedaille lediglich um zwei Zehntelsekunden. „Grundsätzlich ist es mir eigentlich sehr gut gegangen, aber es ist natürlich schon ärgerlich, wenn man die Medaille so knapp verpasst“, meinte sie ein wenig geknickt.

Steininger wurde Siebenter, er war damit aber überhaupt nicht zufrieden. Ihm hatte allerdings im Vorfeld eine Erkrankung, durch die er körperlich noch nicht bei hundert Prozent war, das Leben schwergemacht. „Ich habe mir zwar nichts Großartiges erwartet, aber schon ein bisschen mehr, als dann herausgekommen ist“, meinte der 23-Jährige.

Jetzt geht’s für drei Wochen nach Italien

Bereits in der nächsten Woche geht es für die beiden Korneuburger ins Trainingslager nach Sabaudia in Italien. Drei Wochen lang wird dort hart gearbeitet, um für die Saison, die in Halamas Fall im April beginnt, gerüstet zu sein.

Für Steininger stehen die ersten Rennen und Tests bereits im März auf dem Programm. Die Motivation dafür ist besonders hoch: „Wenn ich dort gute Zeiten schaffe, sollte ich gute Chancen haben, dass ich heuer Weltcup oder dergleichen fahren darf.“