Chiara Halama doppelt versilbert

Mit gleich zwei Silbermedaillen schmückte sich Chiara Halama vom Korneuburger Ruderverein Alemannia in der vergangenen Woche.

Nach einer längeren Sommerpause war sie nämlich bei den europäischen Universitätsmeisterschaften in Istanbul am Start und trat dort sowohl im Einer als auch im Doppelvierer an.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, die ich da abrufen konnte“, freute sich die 23-Jährige über die beiden Vizeeuropameister-Titel. Die Veranstaltung war für die Korneuburgerin auch der Auftakt einer wettkampfreichen Phase.

Anfang Oktober startet sie bei den Staatsmeisterschaften in Ottensheim, bevor es zur Coastal-Rowing Weltmeisterschaft nach Wales geht. Danach stehen noch die NÖ-Landesmeisterschaften auf dem Programm.