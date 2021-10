Chiara Halama vom Korneuburger Ruderverein Alemannia war in der vergangenen Woche bei den World Rowing Coastal Championships im portugiesischen Oeiras am Start. Bei dieser speziellen WM, bei der an der Meeresküste am rauen Wasser gerudert wird, war sie eine von zwei Österreicherinnen, die im Frauen-Einer-Bewerb an den Start gingen.

Dabei wusste die Weinvierterin von Beginn an zu überzeugen. In ihrem Vorlauf am Donnerstag belegte sie den dritten Platz und qualifizierte sich damit souverän für das Finale, das am Samstag ausgetragen wurde. Trotz schwieriger Bedingungen aufgrund der starken Strömung bei Ebbe und Flut zeigte Halama auch dort eine starke Leistung und sorgte mit dem sechsten Platz für ein Spitzenergebnis aus österreichischer Sicht. „Die WM war richtig toll und ich habe viel taktisches Können dazugelernt“, freute sich die 22-Jährige.

Für sie war die Großveranstaltung gleichzeitig der Saisonabschluss, der Fokus liegt nun bereits wieder auf der Vorbereitung für die Indoor-Saison und die österreichischen Indoormeisterschaften Ende Jänner.

Auch Korneuburger Nachwuchs im Einsatz

Bereits eine Woche zuvor waren Halama und andere Ruderer des Korneuburger Vereins Alemannia bei den Österreichischen Meisterschaften am Ossiacher See vertreten. Neben den Aushängeschildern Halama und Harald Steininger waren dort auch die Schülerinnen Leonie Janauschek und Paulina Glantschnig sowie die Juniorinnen Maria Katoch und Karoline Michlmayr am Start.

Für Halama war allerdings früh klar, dass sie im Frauen Einer nicht um Medaillen mitkämpfen würde, bekam sie doch mit Valentina Calvallar und Katharina Lobnig im Vorlauf zwei starke Konkurrentinnen zugelost. Mit dem dritten Platz verpasste die 22-Jährige daher den Aufstieg ins große Finale. „Die Enttäuschung war schon groß“, erzählte sie. Das kleine Finale entschied sie dann aber souverän für sich und belegte am Ende Platz sieben.

Steininger schaffte im Männer-Einer zwar die Qualifikation für das große Finale, verpasste dort aber als Vierter knapp eine Medaille.

Janauschek und Glantschnig belegten im Einer die Plätze sieben und fünf und im Doppelzweier den ebenfalls den fünften Platz. Stark waren auch Katoch und Michlmayr: Sie erreichten im Doppelzweier den achten Gesamtrang.