Es geht Schlag auf Schlag für die Korneuburger Ruderer

Es geht Schlag auf Schlag mit den Regatten für den RV Alemannia Korneuburg; die Ruderer aus der Bezirkshauptstadt legten sich dabei ordentlich in die Riemen. Bei der Ellida Sprintregatta auf der Alten Donau waren elf Jugendliche am Start und haben sich nicht nur in ihrer Altersklasse, sondern sogar mit den Älteren „gematcht“.

Tim Brandstetter und Daniel Georgiev waren in ihrer Altersklasse im Einer und Doppelzweier am Start, zeigten zweimal eine tolle Leistung und belegten die Plätze zwei und drei. Felix Weber war ebenfalls im Junioren B-Einer am Start und konnte bei seinem ersten Rennen in dieser Saison gut mithalten.

Im Schülerbereich ging Jakob Glinsner in sein erstes Rennen der Saison und wurde Zweiter. Glinser und Brandstetter gingen auch bei den um zwei Jahre älteren Ruderern im Junioren A Bereich an den Start und hielten gut mit. Bei den Schülerinnen starteten Emma Mordax und Natascha Holysz im Doppelzweier und konnten dank eines tollen Endspurts den Sieg holen. Beide starteten auch, wie Sophie Handel, im Schülerinnen-Einer. Holysz und Handel gewannen ihre Klassen, Mordax wurde Zweite.

Im Juniorinnen A-Bereich ging Leonie Janauschek an den Start und musste sich älteren Gegnerinnen geschlagen geben. Im Juniorinnen B Einer waren gleich fünf Alemanninnen am Start: Im Doppelzweier gingen drei Boote ins Rennen, Natalie Ela Pecinova und Ronja Galhaup sowie Emma Mordax und Leonie Janauschek wurden Dritte, Theresa Sequens und Sophie Handel Vierte. Galhaup, Pecinova, Sequens und Handel verglichen sich auch im Doppelvierer und erreichten Rang zwei.