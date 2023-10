Halama nach Platz acht bei der WM: „Bin zufrieden heimgefahren“

Chiara Halama vom Korneuburger Ruderverein Alemannia war in den vergangenen beiden Wochen im italienischen Barletta im Einsatz. Dort war sie sowohl bei den World Rowing Beach Sprint Finals als auch bei den World Rowing Coastal Weltmeisterschaften am Start.

Bei den Beach Sprint Finals startete die 24-Jährige im Mixed Doppelzweier mit Lukas Asanovic und im Frauen Einer und stieß in beiden Bewerben ins Achtelfinale vor. Im Mixed-Bewerb musste sie sich dort im Eins-gegen-eins-Modus allerdings Italien geschlagen geben, im Einer ereilte sie gegen die amtierende Europameisterin aus Frankreich, gegen die sie in diesem Jahr schon bei der Europameisterschaft antreten musste und ausschied, dasselbe Schicksal. Damit schloss die Korneuburgerin die Beach Sprint Finals mit zwei Top 16-Platzierungen ab. „Das war eigentlich schon ganz vielversprechend“, freute sich Halama.

Am vergangenen Wochenende ging es schließlich am selben Ort mit den Weltmeisterschaften im Küstenrudern weiter, jenem Bewerb, in dem Halama 2022 Europameisterin geworden war. Mit einem starken Rennen im Vorlauf und Platz sechs qualifizierte sie sich für das A-Finale, das am Sonntag stattfand. Dort wurde die Korneuburgerin nach einigen Crashes, die im Coastal Rowing häufiger vorkommen können, Achte. „Ich glaube, ich habe aus der Situation das Beste herausgeholt und bin eigentlich zufrieden heimgefahren“, meinte Halama.