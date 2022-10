Korneuburg sind die Nummer eins in NÖ

Werbung

In die Riemen gelegt hat sich der Korneuburger Ruderverein Alemannia bei den Landesmeisterschaften 2022 – mit satten 14 Landesmeistertiteln und dem begehrten Vereinspokal konnte er sich wieder als mit Abstand erfolgreichster Ver- ein Niederösterreichs präsentieren.

24 aktive Ruderer der Alemannia vertraten die blau-gelben Farben beim zweitägigen Saisonhöhepunkt auf der Alten Donau überaus erfolgreich. Die meisten von ihnen haben erst heuer mit dem Rudersport begonnen, umso beachtlicher sind die erzielten Erfolge. In manchen Rennen konnte neben der Goldmedaille sogar zusätzlich Silber und Bronze gewonnen werden. In den letzten Wochen und Monaten haben die jungen Sportler unter der Führung eines engagierten Trainerstabs hart gearbeitet und fast täglich trainiert.

Korneuburger Mannschaft wächst und wächst

„Neben den vielen Medaillen freut uns ganz besonders, dass wir dieses Jahr die Rennmannschaft auf über 20 Jugendliche ausbauen konnten, die sich gegenseitig motivieren, unterstützen, anfeuern und gemeinsam Spaß haben. Es ist einfach schön zu sehen, wie viel Begeisterung die Jugendlichen für unseren Sport mitbringen“, kommt Obfrau Isabella Kremnitzer-Nowak ins Schwärmen. „Wir gehen alle mit hoher Motivation und vielen Plänen in das nun beginnende Wintertraining.“ Bei diesen Landesmeisterschaften mit dabei waren auch die beiden arrivierten „Aushängeschilder“

Zwei Aushängeschilder dienen als Vorbild

Harald Steininger, der bei den Staatsmeisterschaften im Männer-Einer eine Bronzemedaille erkämpfte und Österreich als Ersatzmann bei den Weltmeisterschaften in Tschechien vertreten durfte, sowie Chiara Halama, die bei den European University Championships in der Türkei zwei Silbermedaillen gewann und eine Top-15-Platzierung bei der Coastal Rowing Weltmeisterschaft in Wales erzielte. „Toll zu sehen, wie beide trotz der internationalen Erfolge mit viel Teamgeist und Engagement das neue junge Team der Alemannia unterstützen“, so Kremnitzer-Nowak.