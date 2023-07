Korneuburger Ruderer zeigten in Wien auf

Der Korneuburger Ruderverein Alemannia war am Wochenende mit 21 Booten bei der Vienna International Rowing Regatta auf der Neuen Donau vertreten. Bei schwierigen Bedingungen - böigem Gegenwind und Wellen - schlugen sie sich gut. Chiara Halama erruderte im Frauen-Einer den vierten Platz, war aber auch in einer Renngemeinschaft mit RV Pirat, WSV Ottensheim, Wiking Linz, Lia und Donau Wien im Achter am Start. Dabei setzte sich das Team klar durch.

Auch Harald Steininger trat im Achter mit Athleten vom WSV Ottensheim, Ister Linz, RV Villach, Lia und Wiking Linz an und setzte sich klar durch. Damit lieferte die Mannschaft eine gute Generalprobe für ihren ersten Weltcup-Einsatz am kommenden Wochenende in Luzern ab.

Der Korneuburger Nachwuchs zeigte ebenfalls mit einigen Top Fünf-Platzierungen auf: Der Juniorinnen B Doppelvierer mit Natascha Holysz, Ronja Galhaup, Sophie Handel und Theresa Sequens konnte im A-Finale Platz fünf errudern. Auch die Junioren B, Daniel Georgiev und Tim Brandstetter, erreichten Platz fünf. Jakob Glinsner erreichte im Schüler B Einer den vierten Rang.

Für die jungen Ruderer folgt nun eine Sommerpause. Im September geht es wieder um Medaillen.