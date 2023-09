Korneuburgerin Halama wurde Vize-Staatsmeisterin im Rudern

Der Korneuburger Ruderverein Alemannia war bei den Österreichischen Meisterschaften, die am Wochenende in Wien stattfanden, mit einigen Booten vertreten. Nicht nur die beiden Aushängeschilder Chiara Halama und Harald Steininger waren mit dabei, auch in den Schüler- und Juniorenbewerben waren Korneuburger am Start.

Halama startete im Frauen-Einer und lieferte sich - in Abwesenheit von Österreichs Paraderuderin Magdalena Lobnig - einen Kampf mit Emma Gutsjahr. Am Ende wurde es für die 24-Jährige der Vize-Staatsmeistertitel. „Die erste Hälfte vom Rennen konnte ich wirklich das abrufen, was ich geübt habe. In der zweiten Hälfte war die Gegnerin leider einfach schneller. Ich bin mit dem zweiten Platz aber voll zufrieden“, fasste Halama zusammen.

Steininger mit Lospech im Männer-Einer

Weniger erfreulich verlief der Männer-Einer-Bewerb für Steininger. Er hatte Lospech und landete im schnelleren der beiden Vorläufe. Dort wurde er - mit der aus beiden Vorläufen insgesamt fünftschnellsten Zeit - Fünfter und musste daher im B-Finale starten. Dort führte er das Feld zwar lange Zeit an, durch einen technischen Fehler im Endspurt musste er sich aber mit Platz zwei im Lauf und daher mit dem achten Gesamtrang begnügen. „Das ist leider nicht so gelaufen, wie ich mir das erwartet hätte. Aber das passiert und gehört dazu“, meinte der 24-Jährige.

Auch der Nachwuchs eroberte einige Platzierungen in den Top Ten. Natascha Holysz, Sophie Handel, Leonie Janauschek und Theresa Sequens holten im Juniorinnen B Doppelvierer Platz vier. Tim Brandstetter und Daniel Georgiev wurden im Junioren B Doppelzweier Achte und Leonie Janauschek beendete den Bewerb im Juniorinnen B Einer auf dem 15. Rang.