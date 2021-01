Mit der Korneuburgerin Chiara Halama vom RV Alemannia hat der Bezirk schon eines der größten Rudertalente Österreichs in seinen Reihen. Jetzt macht sich ein 14-jähriger Sierndorfer daran, in ihre Fußstapfen zu treten: Max Kofler.

2020 schaffte der Athlet vom Ersten Wiener Ruderverein „LIA“ seinen endgültigen Durchbruch: Mit vier Landesmeistertiteln, zwei ersten Plätzen und einem dritten bei den österreichischen Meisterschaften sowie drei Podestplätzen bei den internationalen Ruderregatten EUROW International in Linz und der 59. Internationalen Villacher Ruderregatta war er einer der erfolgreichste Ruderer Niederösterreichs bei den Schülern. Dabei übt er den Sport erst seit knapp zwei Jahren aus, wie er der NÖN verriet: „Mein Bruder meinte damals zu mir, dass ich mir eine Sportart aussuchen soll. Da bin ich dann beim Rudern gelandet, weil man damit auch noch relativ spät anfangen kann. Mir gefällt es, wenn ich mich so richtig verausgaben kann.“

Hinter den Erfolgen in dieser sowohl kraftmäßig als auch technisch sehr anspruchsvollen Sportart steckt neben einem sehr guten Trainer (Ex-Spitzenruderer Johannes Weberndorfer) und sehr guten Partnern und Kollegen naturgemäß hartes Training von sechs Tagen pro Woche. Wenigstens hat Kofler jetzt auch ein Ruder-Ergometer für zu Hause bekommen, wo er täglich an seiner Fitness arbeitet. Seit Herbst 2020 fährt er bei gutem Wetter die Strecke ins Ruderleistungszentrum auf der Wiener Donauinsel, 80 Kilometer hin und zurück, als Aufwärmübung und Training mit dem Fahrrad.

Die Ziele für die Zukunft sind laut Kofler klar definiert: „Ich will unbedingt leistungsmäßig dranbleiben, mich an die nationale Spitze heranarbeiten und bei internationalen Großereignissen starten. Und klar, die Olympischen Spiele sind der allergrößte Traum.“ Da wären es wohl die Sommerspiele 2028 in Los Angeles für den Weinviertler.

Ob die Saison 2021 mit der Indoor-Rudermeisterschaft in der Wiener Südstadt Ende Jänner starten kann, ist Corona-bedingt noch nicht klar, ebenso wie die Folgerennen der Saison 2021. „Ich werde auf jeden Fall hart arbeiten, damit ich bereit bin“, so Kofler.