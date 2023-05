Ruderin Halama steht kurz vor dem Comeback

Für Chiara Halama vom Korneuburger Ruderverein Alemannia waren die vergangenen Wochen alles andere als einfach. Bei einem Trainingslager im Februar bekam die 24-Jährige auf einmal starke Schmerzen im Rücken und konnte nicht mehr trainieren.

Die Magnetresonanztomographie (MRT) bei der Rückkehr nach Hause ergab dann einen Bandscheibenvorfall, der sich aber – Glück im Unglück – als gut behandelbar entpuppte. „Man kann ihn nur mit Physiotherapie behandeln, er wird mich nicht mein Leben lang einschränken und ich muss nicht mit dem Sport aufhören“, war sie erleichtert.

Seit Mitte April ist Halama nun nach viel Therapie wieder zurück im Ruderboot, das Ziel ist die Teilnahme an der Internationalen Kärntner Ruderregatta in Klagenfurt, die am kommenden Wochenende stattfindet. „Das Training funktioniert eigentlich sehr gut, ich bin zuversichtlich, dass das jetzt schnell wieder vorangeht“, erklärte Halama. Das Ziel für die erste Regatta ist klar: Sie wird vor allem ein Testlauf, um herauszufinden, wie der Körper reagiert.