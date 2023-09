Rudern: Halama kürte sich zur Uni-Europameisterin

Chiara Halama und Harald Steiniger, die beiden Aushängeschilder des Korneuburger Rudervereins Alemannia, blicken auf aufregende Wochen zurück.

Halama war in den vergangenen beiden Wochen sowohl bei der Europameisterschaft im Coastal Rowing und Beach Sprint als auch bei der European Universities Rowing Championship am Start. Bei der Coastal-EM in Frankreich startete die 24-Jährige im Frauen-Einer, jener Bootsklasse, in der sie sich im vergangenen Jahr zur Europameisterin kürte.

Nach einer verletzungs- und krankheitsbedingt schwierigen Saison platzierte sie sich in diesem Jahr im Langstreckenrennen auf dem elften Rang. „Da habe ich gemerkt, dass mein Körper einfach noch nicht so fit ist“, erklärte sie. Im Beach Sprint zog Halama ins Viertelfinale ein, in dem sie gegen die spätere Europameisterin aus Frankreich antrat. Aufgrund von Steuerproblemen musste sie sich der Französin geschlagen geben und beendete das Rennen in den Top Acht. „Da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden damit und konnte extrem viel mitnehmen“, fasste Halama zusammen.

Halama krönte sich zur Universitäts-Europameisterin

Danach ging es für sie gleich mit der Universitäts-EM in Polen weiter. Dabei startete sie mit Lisa Zehetmair im Frauen-Zweier und im Frauen-Doppelzweier und zeigte dabei einmal mehr ihre Klasse. Als Hauptbewerb galt für das Duo dabei der Doppelzweier-Bewerb, in dem die Studentinnen schlussendlich auf Platz fünf landeten. Das Motto für den Frauen-Zweier war klar: „Das wollten wir einfach einmal probieren, um zu schauen, ob das für die nächste Saison eine Option ist“, meinte Halama. Was dann folgte, war deshalb eine Sensation: Die Österreicherinnen sicherten sich in diesem Bewerb die Goldmedaille. „Es war sehr überraschend, dass das so gut funktioniert hat und so schnell war. Wir haben uns sehr gefreut“, war die Korneuburgerin überglücklich.

Steininger bei WM mit Pechsträhne

Weniger erfreulich verlief die vergangene Woche für Steininger. Der 24-Jährige reiste mit dem österreichischen Achter zu den Weltmeisterschaften ins serbische Belgrad. Genau am Tag des ersten Rennens für die Mannschaft, am Dienstag, wachte er allerdings mit Magenproblemen auf und konnte im Vorlauf nicht an den Start gehen. Mit Fabian Gillhofer als Ersatzmann belegte das Team Platz vier.

Steininger ging es unterdessen immer besser, am nächsten Tag trainierte er bereits wieder mit der Mannschaft. Die Freude währte allerdings nicht lange: Während des Aufwärmens bekam der Korneuburger plötzlich Rückenprobleme, die auch einen Einsatz im nächsten Rennen am Freitag unmöglich machten. „Das war richtig mühsam und für den Kopf sehr anstrengend“, meinte Steininger.

Der Korneuburger Harald Steininger (2.v.l.) hatte bei der Ruder-WM mit Problemen zu kämpfen. Foto: ÖRV/Seyb

Zu seinem ersten WM-Einsatz kam er aber doch noch. Mit viel Therapie schaffte er es, im letzten Rennen am Sonntag an den Start gehen zu können. Der zehnte Gesamtplatz des österreichischen Achters stimmte das Team rund um Steininger zwar nicht zufrieden, die Marschroute ist aber klar: „Wir werden jetzt noch härter trainieren, damit wir es nächstes Jahr schaffen, vielleicht doch die Olympia-Quali zu holen.“