Steininger: Österreichischen Rekord im Achter errudert

Erstmals seit mehr als 50 Jahren schickte der Österreichische Ruderverband beim Weltcup in Luzern einen Achter an den Start - und dann gleich mit Korneuburger Beteiligung. Harald Steininger vom Korneuburger Ruderverein Alemannia war Teil der Mannschaft. Das Ziel war für Steininger klar: „Wir wollten nicht mehr als zehn Sekunden hinter den Deutschen sein. Für uns war aber von Anfang an klar, dass das richtig schwer wird und wir hinter dem Feld nachfahren werden.“ Oberste Priorität war also, gute Rennen abzuliefern und herauszufinden, wo sich das österreichische Boot, das erst seit rund drei Wochen in dieser Form besteht, in der Weltspitze einordnen kann.

Eine gute Leistung gezeigt

Die Erwartungen für das Rennen waren also nicht hoch, wurden aber im Vorlauf gegen den späteren Sieger Australien und Rumänien übertroffen. Die Österreicher belegten Rang zwei hinter Australien, im Vergleich zum deutschen Boot, das im zweiten Vorlauf startete, waren sie gar nur rund sechs Sekunden langsamer. „Damit waren wir eigentlich zufrieden“, meinte Steininger.

Da nur der Sieger des Vorlaufs direkt ins Finale einzog, mussten die Österreicher in den Hoffnungslauf. Um aufzusteigen, mussten sie sich unter den besten vier der fünf Boote platzieren. Zwar hatten die Kanadier, die Gegner um Platz vier, stets die Nase ein wenig vorne, die Österreicher arbeiteten sich aber immer näher heran. Am Ende reichte aber auch der neue österreichische Rekord von 05:35.12, rund fünf Sekunden hinter Deutschland, nicht. Sie mussten sich Kanada um 65 Hundertstelsekunden geschlagen geben und belegten bei ihrem ersten Weltcup-Auftritt Platz sieben von sieben Booten. Die Enttäuschung direkt nach dem Rennen war daher groß. „Wir waren sehr betrübt. Wenn man so knapp dahinter ist, ist es richtig hart“, erklärte Steininger.

Nächstes Ziel: WM in Belgrad

Insgesamt bewerteten sowohl die Athleten als auch die Trainer die Leistung in Luzern aber positiv. Die Marschrichtung ist daher klar. „Es gilt jetzt einfach richtig hart zu trainieren und noch besser zusammenzukommen“, erklärte der 24-jährige Korneuburger. Dieses Vorhaben wird bereits umgesetzt, für die Mannschaft des Ruderverbands ging es direkt im Anschluss an den Weltcup ins Trainingslager ins deutsche Breisach. Bis 27. Juli steht dort die intensive Vorbereitung auf das Saison-Highlight, die Weltmeisterschaften in Belgrad von 3. bis 10. September, auf dem Programm. Bei den Titelkämpfen werden dann auch die ersten Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 vergeben. „Da heißt es dann noch einmal, Karten auf den Tisch legen und schauen, ob wir uns die Olympia-Quali sichern können. Das wird aber sehr hart“, erklärte Steininger.

Halama im Küstenrudern erfolgreich

Auch an anderer Front gab es beim Korneuburger Ruderverein Erfolgsnachrichten: Chiara Halama holte bei der Coastal Sprint Regatta im tschechischen Breclav sowohl im Einer als auch im Mix-Doppelzweier mit Rudi Querfeld vom Wiener Ruderclub LIA den Sieg.

Chiara Halama sicherte sich bei der Coastal Sprint Regatta in Breclav den Sieg. Foto: privat

Auch die Korneuburger Nachwuchs-Athletinnen Theresa Sequens und Ronja Galhaup waren in Tschechien erstmals bei einer Regatta im Küstenrudern dabei und sammelten wertvolle Erfahrungen.