Toller Saisonstart der Korneuburger Ruderer

Kaum zieht der Frühling so richtig ins Land, wintern auch die Rudervereine ihre Boote aus. So wie beim Korneuburger Paradeklub, der bereits zum Saisonauftakt allen Grund zur Freude hatte:

Die Top-Ruderer

Chiara Halama gelang ein perfektes Comeback nach ihrer Verletzungspause durch einen Bandscheibenvorfall. Bei der 87. Internationalen Kärntner Ruderregatta in Klagenfurt holte sie im Einer den Sieg. Gerechnet hätte die 24-Jährige damit im Vorfeld nicht: „Es war eigentlich gar nicht das Ziel, auf eine bestimmte Position zu kommen, sondern ein gutes Rennen zu machen und zu schauen, dass mein Rücken standhält.“

Auch das eigentliche Ziel erfüllte sich: Der Rücken machte, auch nach zwei Rennbelastungen am selben Tag – dem Vorlauf und dem Finale – keine großen Probleme und schränkte die Korneuburgerin nicht ein. Ein Vorteil seien auch die Bedingungen gewesen: Kaum Wind und daher flaches Wasser. „Das hat mir in die Karten gespielt, weil mein Rücken weniger Umweltbedingungen kompensieren musste und ich mich aufs Rennen fokussieren konnte“, erklärte Halama.

In Zagreb traf sich indes die internationale Ruder-Elite, um sich beim ersten Weltcup der vorolympischen Saison zu messen. Der Österreichische Ruderverband (ÖRV) war mit sieben Booten vertreten. Harald Steininger vom RV Alemannia startete im Riemen-Vierer gemeinsam mit Ruderern aus OÖ und Kärnten. Der Weltcup-Auftakt war vorrangig eine Standortbestimmung hinsichtlich der Europameisterschaft Ende Mai in Bled (Slowenien).

Am Freitag hatte der Vierer seinen Vorlauf und das Rennen technisch sehr gut gelöst. Allerdings reichte es nicht für den direkten Einzug ins A-Finale und so musste das Boot, dass erst seit zwei Wochen zusammenrudert, am Samstag in den Hoffnungslauf. Dort zeigte man ein souveränes Rennen und zog mit Platz zwei ins A-Finale ein. Dieser verlief sehr erfreulich für die vier Herren: Mit Platz Fünf glückte der Saisonstart.

Der Nachwuchs

Auch sieben weitere Athleten brachte der Korneuburger Ruderverein in Kärnten an den Start. Diese zeigten im Schüler- und Junioren-Bereich ihre Klasse und sammelten am Wörthersee wertvolle Erfahrungen. Ein Auszug: Emma Mordax und Sophie Handel wurden Dritte bei den Schülerinnen im Doppelzweier, Tim Brandstetter und Daniel Georgievzeigten im Junioren B Einer mit den Plätzen vier bzw. sechs ebenfalls auf. Zu guter Letzt war noch Leonie Janauschek in einer Renngemeinschaft Wien/NÖ im Juniorinnen B Achter am Start und gewann prompt!