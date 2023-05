Viel gelernt bei der ersten Ruder-EM

Harald Steininger vom Korneuburger Ruderverein Alemannia war in der vergangenen Woche bei seiner ersten Europameisterschaft am Start. Im slowenischen Bled war er Teil des Vierer ohne und trat mit Xaver Haider, Jakob Stadler und Michal Karlovsky an. Nach Rang sechs im Vorlauf und einem fünften Platz im Zwischenlauf startete das Quartett im B-Finale. Auch dort wurden Steininger und Co. Fünfte, was den elften Platz im Gesamtklassement bedeutete.

„Es war zwar nicht das beste Ergebnis, aber wir sind ein sehr junges Team und müssen noch viel lernen. Das hat aber gut funktioniert: Wir haben uns von Rennen zu Rennen gesteigert und sind immer besser mitgekommen“, war der 23-jährige Korneuburger mit seinem ersten EM-Auftritt zufrieden. So habe das Team, das als Projektboot angelegt ist und daher Schritt für Schritt aufgebaut werden soll, viele wertvolle Informationen sammeln können und wisse nun, woran es zu arbeiten gilt. Auch das Flair bei der Großveranstaltung sei ein Besonderes gewesen: „Es war wirklich ein sehr starkes Feld und ganz anders als alle Regatten, die ich bis jetzt gekannt habe.“

Für Steininger geht es nun mit einem dreiwöchigen Trainingslager in Völkermarkt weiter, danach geht es für ihn nach Luzern, wo das nächste Weltcup-Rennen auf dem Programm steht. Das große Saisonziel für das Quartett rund um den Korneuburger ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft, die Anfang September in Belgrad über die Bühne geht.