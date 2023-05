Starke Korneuburger Ruderer

Im Schülerbereich über 1000 Meter starteten Emma Mordax und Natascha Holysz im Doppelzweier und konnten das B-Finale gewinnen. Holysz trat auch im Einer an und erreichte Platz drei im A-Finale. Im Junioren-B-Bereich über 1500 m startete Mordax mit Leonie Janauschek im Doppelzweier. Sie erreichten Platz fünf im A Finale. Janauschek vertrat den RV Alemannia auch im Achter plus Steuermann in einer Renngemeinschaft mit Lia und Donau Wien. Die Mädchen siegten souverän vor ihren Gegnerinnen.

Daniel Georgiev und Tim Brandstetter starteten bei den Burschen gemeinsam im Doppelzweier bei den Junioren B und wurden Zweite im C-Finale - mit einer persönlichen Bestzeit. Beide gingen auch im Einer an den Start und erruderten die Plätze vier und sechs im B-Finale.

Und auch das Aushängeschild meldete sich nach ihrer Rückenverletzung erneut zurück: Chiara Halama konnte im Frauen Einer Platz drei errudern. In einer Renngemeinschaft mit dem WSV Ottensheim war sie auch im Frauen-Doppelzweier mit Hannah Keplinger am Start. Am Samstag siegte das Boot klar vor der Konkurrenz, am Sonntag wurde man zum Drüberstreuen Zweiter.