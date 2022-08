Handball im Bezirk Korneuburg: Schweiß, Muskelkater und Teambuilding

Werbung

Anfang August ist es meistens soweit, die Handballvereine beginnen mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Das ist heuer nicht anders. Wir ha- ben uns angesehen, wie die Herren der HLA Challenge und Damen der WHA-Meisterliga loslegen und was alles geplant ist:

Foto: NOEN

Coach Alexander „Sascha“ Luzyanin bat seine Burschen Anfang August gemeinsam mit dem neuen Future-Team-Trainer Andreas Czech zum Trainingsauftakt. „Es warten sechs anstrengende Wochen voller Schweiß“, grinst der Korneuburger Sektionsleiter Matthias Keusch.

Der Union-Kader steht, zwei gravierende Änderungen gab es noch: Zum einen verlässt Anton Kasagranda die Bezirkshauptstädter – seine neue Destination hat er jetzt in der Landesliga bei Gänserndorf, seinem Ex-Verein, gefunden –, und mit Adrian Higatzberger gibt es einen interes santen Neuzugang vom UHC Hollabrunn. Der 19-jährige Linkshänder soll im Aufbau forciert werden und gilt als vielversprechendes Talent. „Er kam auf uns zu, weil er bei den Hollabrunnern unglücklich war. Wir sind froh, dass wir ihn haben, weil er großes Potenzial hat, das er bei uns abrufen soll“, meint Keusch.

Foto: NOEN

Korneuburgs Handballerinnen starteten bereits Mitte Juli wieder mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Vor allem Laufen und Krafttraining standen dabei bisher auf dem Programm, nun geht es in der Halle auch mit dem Balltraining wieder los. Am Sonntag ging es für die Mannschaft in die Steiermark, wo in Gnas das diesjährige Trai ningslager auf dem Programm steht. „Da werden wir uns den Feinschliff für die Saison holen“, so Trainer Peter Schildhammer.

Foto: NOEN

Ende Juli starteten auch die Stockerauer in die neue Saison, Coach Moshe Halperin gibt dabei die Marschrichtung vor: „Wir konzentrieren uns derzeit darauf, das neue Team zu formen und das neue Spielkonzept umzusetzen.“ Diese Woche fahren die Lenaustädterinnen auf Trainingslager nach Stopová in die Slowakei, um dort Trainingsspiele gegen die lokale Mannschaft zu spielen.

Abseits des Spielfelds gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Vorstandsvorsitzender Jürgen Tomek übernimmt die Trainerposition der Unter-18-Mannschaft und wird Halperin als Co-Trainer der WHA unter stützen. Was die Ziele für die neue Saison angeht, will man in Stockerau laut Halperin gar nicht erst tiefstapeln: „Wir wollen wieder hoch hinaus und eine Platzierung in den Top drei und somit eine Qualifizierung für die Halbfinal spiele schaffen.“