Gelungenes Comeback für Waschberg-Crosslauf

Mit dem 18. Leitzersdorfer Waschberg-Crosslauf ging am Sonntag der vierte Lauf des diesjährigen Schmidataler Laufcups über die Bühne. Erstmals nach drei Jahren coronabedingter Pause konnte die Veranstaltung wieder durchgeführt werden - mit neuer Organisation. So war diesmal nicht mehr nur der USV Leitzersdorf, sondern die Gemeinde mit Unterstützung aller örtlichen Vereine für die Durchführung zuständig. „Es war ein Gemeinschaftswerk, das in Summe ein wirklich toller Erfolg war“, freute sich Bürgermeisterin Sabine Hopf.

Der strahlende Sonnenschein lockte 258 Läufer an, 61 davon waren Kinder und Jugendliche. Diese traten, aufgeteilt nach Altersklassen, über 300, 600, 1.150 und 2.600 Meter an. Für die Erwachsenen ging es über Strecken von rund fünf und zehn Kilometern. Auf einer extrem anspruchsvollen Strecke, vielleicht der schwierigsten im Laufcup. Oder wie es der Leitzersdorfer Karl Resch formulierte: „Es war ein Überlebenskampf.“

Erster Sieg für Hable

Im Hauptlauf über zehn Kilometer gab es zwar in diesem Jahr keinen neuen Streckenrekord, der Herrenbewerb brachte allerdings einen Premierensieger. Der Waldviertler Daniel Hable gewann vor Fabian Hatzak und Michael Gaubitzer und feierte damit seinen ersten Einzelsieg im Rahmen des Schmidataler Laufcups. Seinen Vorsprung erarbeitete er sich vor allem am ersten Anstieg und verwaltete ihn danach. „Vor dem Ziel habe ich nur noch geschaut, dass ich durchlaufe und nichts mehr abgebe“, fasste Hable zusammen. Die warmen Temperaturen seien durch die vielen Streckenabschnitte im Wald kein Problem gewesen. „Es war ein harter Kampf, aber am Ende ist es eigentlich sehr gut gegangen. Ich bin sehr zufrieden, ein Gesamtsieg ist immer schön“, freute sich der Sieger.

Im Damenbewerb setzte sich Anita Auttrit gegen die Siegerin der ersten beiden Bewerbe des diesjährigen Schmidataler Laufcups, Katharina Leuthner, und Anna Holzmann durch. Stark auch Matthias und Nadine Völkl, Sohn und Schwiegertochter der Stockerauer Bürgermeisterin Andrea: Ersterer wurde im Hauptlauf starker Sechster, zweitere gewann den 5km-Lauf bei den Damen.

Auch Hollabrunner stark vertreten

Höchst erfolgreich verlief der Lauf auch für den Hollabrunner Lauftreff. Sieben von acht Startern eroberten in Leitzersdorf Podestplätze in ihren jeweiligen Altersklassen. Im Hauptlauf holte Alexander Graf den Sieg, Michaela Prochazka und Harald Ptacek wurden Zweite. Über fünf Kilometer eroberte Christine Grameld den zweiten Platz, Obfrau Eva Tröthann und Wolfgang Leszcsuk holten Bronze. Im Kinderlauf über 1.150 Meter durfte Fabian Müller über den Sieg jubeln.

Somit freuten sich die Veranstalter rund um Hopf über ein gelungenes Comeback des Laufs: „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung. Alles hat geklappt, es gab keine Verletzten und ausschließlich glückliche Läufer, Gäste und auch glückliche Veranstalter.“