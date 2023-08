Schützensport Pribitzer schießt knapp an einer WM-Medaille vorbei

M atznerin Marlene Pribitzer (26) war bei der Weltmeisterschaft in Baku so nah dran an Edelmetall wie noch nie.

Freud und Leid liegen eng beisammen, im Sport ganz besonders. Diese Erfahrung musste auch Luftgewehrschützin Marlene Pribitzer aus Matzen bei den ISSF-Weltmeisterschaften in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku machen. Doch am Ende überwog die Freude, denn ein fünfter WM-Platz im Mixed-Bewerb zeigt, dass die gebürtige Weinviertlerin im Kreis der weltbesten Schützinnen angekommen ist. 77 gemischte Teams, also 154 SchützInnen, machte das WM-StarterInnenfeld des Mixed-Team-Bewerbs mit dem Luftgewehr aus. Darunter auch Pribitzer mit dem Steirer Martin Strempfl. Die beiden starteten sensationell in den 30 Schuss je Schütze umfassenden Bewerb. Pribitzer/Strempfl schossen sich mit ihrer ersten Serie mit einem Weltklasseresultat von 211,1 Ringen an die zweite Position der gesamten Konkurrenz. Die Österreicher ließen 209,6 und 210,7 folgen und schlossen den Grunddurchgang mit einem hervorragenden Ergebnis von 631,4 Ringen ab. Pribitzer steuerte 315,1 und Strempfl 316,3 Ringe bei. Großes Drama im Kampf um Bronze Dann wurde es dramatisch, denn ringgleich mit Frankreich und Israel wurde das Bronzemedaillenmatch nur verpasst, weil die anderen beiden Nationen eine höhere letzte Serie aufwiesen. Somit blieb der starke, aber undankbare fünfte Platz. Auch auf das Topresultat dieses Grunddurchgangs, erzielt von China, das letztendlich auch den Titel holte, fehlten Pribitzer/Strempfl lediglich 1,3 Ringe. „Mit unserer Teamleistung bin ich sehr, sehr zufrieden – auf Martin kann man sich einfach immer verlassen. Der fünfte Platz bei einer WM ist schon richtig cool. Wir haben zwar ganz knapp das Finale verpasst, aber irgendwann wird es klappen“, war Pribitzer danach trotzdem guter Dinge. Weniger gut ging es der Matznerin dann im Einzel- und Teambewerb im Luftgewehr: Rang 45 im Einzel bei 626,7 Ringen und Platz 13 im Team bei 1879,2 Ringen, gemeinsam mit Sheileen Waibel und Olivia Hofmann.