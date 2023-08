Das Wetter als Spielverderber bei den Schwimm-Staatsmeisterschaften

Schwimmerin Nina Gangl aus Spillern war am vergangenen Wochenende bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften in Kapfenberg am Start. Dort trat sie am Samstag in ihrer Paradedisziplin, 50 Meter Freistil, sowie am Sonntag über 100 Meter Freistil an. Das Ziel war klar: Die 19-Jährige wollte ihren Titel über 50 Meter Freistil verteidigen.

Dabei machte ihr allerdings das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Vor allem am Samstag war es regnerisch und kalt. „Dadurch war es wirklich schwer, die Leistung abzurufen“, erklärte Gangl. Am Ende belegte sie daher den dritten Rang und war vor allem mit ihrer Zeit von 26.21 Sekunden nicht zufrieden. Besser lief es dann am Sonntag. Bei zumindest trockenen Bedingungen gewann sie den Vorlauf über 100 Meter Freistil und wurde im Finale Zweite.

Vorfreude auf EM ist groß

Für die Spillernerin steht nun aber bereits das große Saisonhighlight an: Von 11. bis 13. August ist sie bei den in diesem Jahr erstmals ausgetragenen Europameisterschaften der U23 in Dublin am Start. Zwar sei dabei aufgrund der bisher fehlenden Meldelisten immer noch schwer einzuschätzen, wie die Chancen stehen, dennoch meint Gangl: „Ich freue mich schon sehr.“