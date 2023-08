Gangl bei U23-EM hinter eigenen Erwartungen

Die Spillernerin Nina Gangl war in der vergangenen Woche bei den in diesem Jahr erstmals ausgetragenen Europameisterschaften der U23 in Dublin am Start. Dabei trat die 19-Jährige über 50 und 100 Meter Freistil an und belegte die Ränge 16 und 17.

Mit ihren Zeiten von 25,99 Sekunden über 50 Meter und 56,63 Sekunden über 100 Meter war sie dabei relativ zufrieden: „Die Zeiten waren ganz okay. Es waren zwar keine Bestzeiten, aber gar nicht so weit weg davon.“ Für den erhofften Finaleinzug reichten sie allerdings nicht, die Konkurrentinnen waren zu stark.

„Es war eine echt schöne Erfahrung. Meine Erwartungen konnte ich zwar nicht ganz erfüllen, aber sonst war es wirklich okay“, fasste Gangl daher zusammen.