Nina Gangl strahlte in Silber

„Es war sehr silber“, fasste Nina Gangl aus Spillern ihren Auftritt bei den Österreichischen Kurzbahn-Meisterschaften der Schwimmer in Wiener Neustadt zusammen. Die 19-Jährige war von Donnerstag bis Sonntag in sechs Bewerben am Start, vier davon im Einzel, zwei Wettkämpfe bestritt sie mit der Staffel ihres Vereins, der SU Mödling.

Dabei gab es für Gangl gleich fünf Silbermedaillen, sie schaffte es also nahezu in jedem Bewerb, in dem sie am Start war, auf das Podest. Lediglich mit der Freistil-Staffel wurde es nach dem Vorlauf-Sieg am Ende nur der vierte Platz. Besonders freute sich die Spillernerin über die Silbermedaille mit der Lagen-Staffel, war es doch der erste gemeinsame Auftritt mit ihren Teamkolleginnen von der SU Mödling. „Bis jetzt hatten wir einfach nicht genug Mädels. Dass wir jetzt sogar den zweiten Platz geschafft haben, war sehr cool“, meinte sie.

Doch auch mit ihren Auftritten in den Einzel-Bewerben war sie äußerst glücklich. So gelangen ihr in ihren Paradedisziplinen 50 und 100 Meter Freistil zwar keine Bestzeiten, sie erklärte jedoch: „Die Zeiten waren trotzdem sehr gut und ich bin wirklich sehr zufrieden.“

Eine Bestzeit gab es für sie dann aber doch noch: Im Bewerb über 50 Meter Schmetterling stellte sie mit 27,99 Sekunden einen neuen persönlichen Rekord auf. Silber über 100 Meter Lagen rundete das erfolgreiche Wochenende ab.

„Ein erster Platz wäre natürlich auch schön gewesen, aber ich bin mit meinen zweiten Plätzen auch sehr zufrieden“, fasste die 19-Jährige zusammen.