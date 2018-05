Beim „Vienna International Swim Meet“ im Stadthallenbad waren an vier Wettkampftagen insgesamt mehr als 100 Vereine mit über 1.000 Athleten am Start. Auch der ASV2000 aus Stockerau war in Wien zu Gast und konnte bei dem stark besetzten Meeting zahlreiche tolle Ergebnisse einfahren.

Eine sensationelle Leistung erbrachte dabei Nina Gangl (Jahrgang 2003), die als Schnellste im 50-Meter-Kraul-Finale über Gold jubeln durfte und in ihren Bewerben insgesamt fünfmal ins A-Finale einzog. Ihre Erfolgsbilanz: dreimal Gold und sechsmal Silber.

Weitere Medaillengewinner waren Johanna Fugina und Markus Kuchler. Kuchler konnte zweimal Bronze (100 m Kraul und 50 m Schmetterling) holen und landete über 50 und 200 Meter Kraul jeweils auf dem vierten Platz. Fugina sicherte sich die Goldmedaille über 50 Meter Kraul und verpasste über 100 Meter Kraul das Podest als Vierte nur knapp.

Mit diesem Endergebnis von zwölfmal Edelmetall schrieb sich der ASV2000-ASKÖ Schwimmverein Stockerau im Vereinsranking auf dem guten 32. Platz ein. „Im Vergleich zum letzten Jahr konnte sich unser Verein bei diesem Meeting sehr stark verbessern“, freute sich auch der Stockerauer Headcoach Kornél Békési. „Unsere Schwimmer sind mit ihren Zeiten auf dem richtigen Weg. Nina ist derzeit über die 50 Meter Kraul die schnellste österreichische Schwimmerin in dieser Altersklasse. Das zeigt unsere gute Nachwuchsarbeit.“