Die „Goldfische“ aus Korneuburg räumten ab

Werbung

Startschuss für den Korneuburger Schwimm-Nachwuchs! In der Badearena Krems fand die erste Runde des 16. NÖ Kids Cups 2022/2023 statt, mit dem die neue Wettkampfsaison für die Kids der Schwimmunion Korneuburg begann. Die SUKO war dabei mit 20 Schwimmern vertreten und kehrte gleich mit 23 Stockerlplätzen nach Hause zurück.

Am erfolgreichsten waren Emelie Pia Drucker (Jahrgang 2015) und Marie Hollan (Jg. 2013). Drucker konnte sämtliche 50-Meter-Bewerbe in den Disziplinen Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil in ihrer Altersklasse für sich entscheiden. Hollan wiederum erreichte über 50 m Brust und Schmetterling und 100 m Lagen den ersten Platz sowie über 50 m Freistil den zweiten und über 50 m Rücken den dritten Platz.

Der erfolgreichste Schwimmer des Teams war Noah Winkler (Jg. 2014) mit dem Sieg über 50 m Schmetterling und zwei dritten Plätzen über 50 m Rücken und Freistil. Die 4x50-m-Freistil- und Lagenstaffel der Korneuburger Mädels erreichte in beiden Bewerben Rang zwei. Die 4x50-m-Freistilstaffel der Burschen wurde Dritter, genauso wie die Lagenstafel über die selbe Distanz.