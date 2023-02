„Goldfische“ aus Korneuburg räumten ab

Werbung

Das erste Saisonhighlight für die Schwimmer der SU Korneuburg fand Ende Jänner mit den Hallen-Landesmeisterschaften in St. Pölten und Krems statt. An zwei Terminen gab es dabei einen wahren Medaillenregen für die Weinviertler:

Beim ersten Teil in der Traglufthalle St. Pölten war Leodegar Berger mit Gold über 200 Meter Lagen und 400 m Freistil bei den Schülern der erfolgreichste Athlet der SUKO. Mit Florian Schartner gab es noch einen zweiten Schwimmer, der in der Jugend Platz eins erschwamm, und zwar über 1.500 m Freistil. Noch besser lief es dann beim zweiten Teil in der Kremser Badearena, da räumten die Korneuburger so richtig ab (siehe Infobox). Herausragend war Berger mit satten fünf (!) Titeln bei den Schülern.

Aber nicht nur die Jungen überzeugten, sondern auch die „Oldies“. Die beiden Master-Schwimmer Rudolf Kastner (Altersklasse 65) und Wolfgang Poljanc (AK 55) räumten auch ordentlich ab: Kastner erreichte über 50 m Schmetterling und 50 m Rücken jeweils den ersten Platz in seiner Altersklasse und Poljanc jubelte über die Goldmedaille über 50 m Freistil.