Viermal Gold, siebenmal Silber und einmal Bronze – so lautet die überragende Bilanz von Niklas Schuster bei den ASKÖ-Weltmeisterschaften in Lignano (Italien). Der Schüler der 4b-Sport an der Sport- & Kreativmittelschule Korneuburg vertrat seinen ASV 2000 Stockerau ge meinsam mit 42 anderen rot-weiß-roten Schwimmern bei diesen Titelkämpfen der europäischen ASKÖ-Vereine bzw. dessen Dachverband CSIT.

Schuster belohnte seinen Trainingseifer mit zwölf Me daillen in zwölf verschiedenen Disziplinen. Die Ergebnisse im Detail: WM-Titel über 50 Meter Brust, 100 m Brust, 200 m Brust und 50 m Schmetterling, dazu die Vizeweltmeistertitel über 100 m Freistil, 400 m Freistil, 100 m Schmetterling, 4x50-m-Freistilstaffel, 4x100-m-Freistilstaffel, 4x50-m-Lagenstaffel und 4x100-m-Lagenstaffel. Zum Drüberstreuen gab es noch Bronze über 200 m Freistil. Durch sein Trainingsprogramm beim Schwimmen und die sieben Wochenstunden in der Korneuburger Sportklasse sowie das Training und die Förderung durch seinen Vater konnte sich Schuster körperlich bestens entwickeln.

Auch NMS-Direktor Reinhard Rössler ist begeistert: „Sein sportlicher Ehrgeiz und seine Liebe zum Schwimmsport hat er schon in frühen Jahren gezeigt. Er legt immer eine Top-Ein stellung an den Tag, nicht nur im Sport, sondern auch in der Schule. Ich bin stolz, dass wir so einen Vorzeigesportler an der Schule haben.“