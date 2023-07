Korneuburger Schwimm-Oldies räumten ab

Die Masters des LTC Weinviertel waren bei den Niederöstereichischen Landesmeisterschaften in Schwimmen auf der 50-Meter-Bahn in St.Pölten wieder sehr erfolgreich:

Martina Zowack erreichte über 50 m Brust und 50 m Freistil in der Altersklasse 50 die Goldmedaille, Helga Polster erkämpfte Silber über 50 m Brust und Bronze über 50 m Freistil in der Altersklasse 55. In der Alterklasse 40 erreichte Matthias Prandtstetter schließlich Silber über 50 m Brust, 50 m Schmetterling, 50 m Rücken und Bronze über 50 m Freistil.